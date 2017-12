Tom Cruise et Barry Seal encore (un article de lewrockwell.com)

L’affiche du film « American Made », qui sortira vendredi 29 septembre, montre un Tom Cruise grinçant et arrogant comme le trafiquant de drogue Barry Seal, transportant un sac de voyage bourré d’argent. « Ce n’est pas un crime si vous le faites pour les bons gars », l’affiche taquine. La bande-annonce du film se vante de son travail simultané pour «la CIA, la DEA et Pablo Escobar».

Un critique a été amené à demander: « Donc, Seal était-il un triple agent? » Les producteurs disent que cette histoire folle, basée principalement en Arkansas, est « basée sur un vrai mensonge ».

« American Made » est le deuxième film d’Hollywood sur Seal, le trafiquant devenu informateur du gouvernement qui devient rapidement le plus hors-la-loi de l’Amérique. HBO a sorti le premier, « Doublecrossed », mettant en vedette Dennis Hopper en tant que Sceau, en 1991, cinq ans après le meurtre controversé de Seal.

Lorsque le film de Cruise a été annoncé, son titre allait être « Mena », après la ville de l’Arkansas où une compagnie locale a caché l’avion de Seal et les a modifiés pour des gouttes de drogue. J’étais un reporter spécialisé dans les drogues dans les années 1980, mais j’ai appris la présence de Seal pendant trois ans à Mena seulement après la nuit de 1986 quand des assassins colombiens l’ont abattu à Baton Rouge, La.

Je suis devenu l’un des nombreux journalistes qui ont essayé de démêler l’histoire de Seal et, bien que cette tâche se soit révélée impossible, j’ai beaucoup appris sur lui. Mais maintenant, les morceaux rassemblés à propos de Seal ont fourni assez de matériel – assez de «vrais mensonges» – pour qu’Hollywood se faufile dans des films qui élargissent sa légende.

Mais son histoire actuelle est jonchée d’impasses – des secrets qui sont toujours soigneusement conservés – en particulier en Arkansas. Et ici, je suis désolé de le dire, certains dossiers de police qui étaient ouverts au public il y a 20 ans ne sont apparemment plus disponibles.

Je ne le saurais pas si ce n’était pour le film de Cruise. Quand il a été annoncé avec une sortie prévue en 2016, Rod Lorenzen, le directeur de Butler Center Books, une division du Centre Butler pour les études Arkansas, m’a demandé d’écrire une histoire de Seal en Arkansas pour correspondre à la sortie du film. J’ai été honoré. Le Butler Center fait partie du très respecté Arkansas Studies Institute, une création du Central Arkansas Library System et de l’Université de l’Arkansas à Little Rock.

Je suis un grand admirateur de l’ASI et considère son personnel comme mes amis. Pourtant j’ai refusé. J’ai dit à Lorenzen que le livre qu’il proposait serait trop difficile à écrire; qu’il y avait encore trop de gens au pouvoir – dans les deux partis politiques – qui ne voulaient pas raconter l’histoire complète de Seal.

Mais Lorenzen a persisté. Je commençai à hésiter, rappelant les mots de certains Arkansans qui avaient connu Barry Seal.

« Je peux arrêter un vieux hillbilly ici avec une livre de marijuana et un juge et un jury locaux l’enverraient au pénitencier », avait dit un ancien shérif de Mena en 1988, « mais un gars comme Seal vole et sort avec des centaines de livres de cocaïne et il reste libre. »

L’avocat de la poursuite avait déclaré: «Je crois que les activités de M. Seal ont été si précieuses pour la Maison Blanche Reagan et si sensibles qu’aucune information concernant les activités de Seal n’a pu être divulguée au public. Le résultat final a été que non seulement Seal, mais tous ses confédérés et tous ceux qui ont travaillé avec lui ou qui l’ont aidé dans le trafic de drogue ont été protégés par le gouvernement. »

