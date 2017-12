Le monde moderne n’est pas mauvais; à certains égards, le monde moderne est trop beau. Il est plein de vertus sauvages et gaspillées. Quand un plan religieux est brisé (comme le christianisme a été brisé à la Réforme), ce ne sont pas seulement les vices qui sont lâchés. Les vices sont, en effet, lâchés, et ils errent et font des dégâts. Mais les vertus sont libérées aussi; et les vertus errent plus follement, et les vertus font des dégâts plus terribles. Le monde moderne est plein des vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Les vertus sont devenues folles parce qu’elles ont été isolées les unes des autres et errent seules.

Orthodoxie, p.2

http://www.pagebypagebooks.com/Gilbert_K_Chesterton/Orthodoxy/The_Suicide_of_Thought_p1.html