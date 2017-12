Comment la lutte contre leur terreur est surtout un contrôle social (par un blog parano)

à Internet,

ils savent où vous êtes,

et ce que vous pensez

chaque moment de la journée.

par Henry Makow Ph.D

L’ordre du jour des Illuminati est d’asservir l’humanité mentalement, spirituellement et finalement physiquement. Internet est l’outil idéal pour identifier et surveiller chaque individu. Ils ont commencé à punir les personnes qui résistent à la dépossession. Selon GAB, » les nouvelles règles strictes de mise en application de Twitter seront mises en ligne le 18 décembre 2011. Twitter jugera le comportement des utilisateurs à la fois sur et en dehors de leur site web, ce qui signifie que si vous visitez un autre site Web, des groupes qu’ils n’aiment pas, vous pouvez être banni.Ce niveau de censure sans précédent et la liste noire des groupes de la place publique ne ressemble à rien dans l’histoire. «

RÉGIMENT LA PENSÉE

par Edward Snowden

(Extrait par henrymakow.com)

C’est la raison pour laquelle la surveillance de masse ne fonctionne pas. Vous n’avez pas à me croire sur parole, surtout dans le contexte de la communication publique. Vous pouvez citer l’examen de l’article 21513 de la Commission de contrôle des libertés et des libertés civiles sur leurs citations spécifiques: «Nous n’avons connaissance d’aucun cas où le programme [de surveillance de masse] a directement contribué à la découverte d’un terroriste inconnu auparavant. complot ou la perturbation d’une attaque terroriste. «

Ces programmes n’ont jamais porté sur le terrorisme. Ils ne sont pas efficaces pour le terrorisme. Mais ils sont utiles pour beaucoup d’autres choses, comme l’espionnage, la manipulation diplomatique et finalement le contrôle social.

Imaginez-vous assis à un bureau, et vous avez une petite boîte qui vous permet de rechercher n’importe quel email dans le monde; il vous permet de remonter tout leur historique web, tout ce qu’ils ont déjà tapé dans un moteur de recherche; vous pouvez lire le message qu’ils tapent sur Facebook comme ils le font; vous pouvez allumer la webcam sur n’importe quelle maison privée; vous pouvez suivre où n’importe qui passe à travers leur téléphone portable à tout moment. C’est évidemment un mécanisme d’influence extraordinairement précieux, de puissance, de capacité.

Ce qu’il ne fait pas, cependant, c’est d’arrêter les attaques terroristes.

Et c’est l’un des problèmes fondamentaux du débat public. Les fonctionnaires qui promeuvent et désirent ces capacités reconnaissent ceci: «Regardez, cela nous donnera un avantage dans la collecte de renseignements étrangers. Cela nous permettra d’être plus compétitifs sur le marché économique mondial. Ce sont des arguments qu’ils pourraient encore gagner parce que les gens peuvent être d’accord avec cette affaire: «C’est bien. Je me fiche de savoir si vous espionnez des étrangers. Je me fiche que vous commettiez de l’espionnage économique tant que cela nous profite. Je me fiche que vous surveilliez les manifestants parce que je ne suis pas d’accord avec les manifestants.

Mais c’est un argument très différent, et qui est plus difficile à gagner, que de dire que cela sauvera des vies, cela arrêtera le terrorisme, et c’est la solution à nos problèmes.