Le syndrome Achab et la chute de la frénésie impériale

Il faudrait se demander, comme le fait en riant Philippe Grasset, si l’hystérie et la frénésie américaine ne sont pas plutôt bon signe ; au lieu d’y voir un signe d’ubris impériale et de colère jupitérienne, nous devrions y voir un témoignage pathétique de frénésie hystéro-médiatique. Quand la mégère Clinton finit par accuser son état-major démocrate d’être un agent de Moscou, l’énième « agent de Moscou » de service, elle en devient plutôt risible, la grosse. Wall Street peut monter à 24000 ou trente mille et achever d’enrichir la poignée de newyorkais (0,1% récupèrent 85% de ces gains inutiles) qui vivent comme des sardines dans des quartiers à cent mille du mètre ou des condominiums à Hawaii en polluant le ciel de la fumée grise de leurs jets embouteillés, cela n’est pas très grave. Le mandat du magnat-gagman Trump couronne le chaos américain – et si America est great again, c’est pour nous faire rire, à la manière de Laurel et Hardy ou de Leslie Nielsen. Ce n’est pas avec dix mille bonshommes pas motivés qu’ils vont occuper l’Afrique ou la Birmanie ; ni avec une flopée d’Etats hostiles autour qu’ils vont frapper l’Iran ou la Syrie. Le pachyderme postmoderne plus très bon à grand-chose est juste bon pour la frénésie médiatique et la dénonciation de la théorie du complot à outrance ! La salade russe à toutes les sauces n’aura pourtant qu’un temps, car on se rapproche du reckoning day, comme disait Bill Bonner.

Et de l’armée US ? Allons ! La sextuple quatrième guerre mondiale a du souci à se faire !

Moon of Alabama écrivait récemment ces choses réconfortantes et traduites par Hervé du sakerfrancophone.fr :

« Selon une étude réalisée en 2012 par le Centre de surveillance de la santé des forces armées (AFHSC), le risque de mort est plus faible pour les soldats que pour les civils :

Au cours des deux dernières décennies (qui comprenaient deux intenses périodes d’opérations de combat), le taux de mortalité brut global des membres de l’armée américaine était de 71,5 pour 100 000 [personnes/an]. En 2005, dans la population totale des États-Unis, le taux de mortalité global brut chez les 15-44 ans était de 127,5 pour 100 000 habitants.

Cette énorme différence est assez étonnante. Le taux de mortalité des soldats serait même resté inférieur à celui des civils si les États-Unis avaient entamé une autre guerre de taille moyenne :

Si les taux de mortalité par tranche d’âge de l’ensemble de la population américaine en 2005 avaient affecté les groupes d’âge respectifs des militaires actifs pendant la période sur laquelle porte ce rapport, il y aurait eu environ 13 198 (53%) décès supplémentaires chez les soldats.

Un aspect plutôt schizophrène de leur vie protégée est la peur que ressentent les soldats. »

Oui, ces soldats-bureaucrates qui ont peur de tout se soignent et se suicident beaucoup, mettant le paquet pour promotionner à Hollywood ou ailleurs (lisez le texte de Dean Kunstler sur la chute de ces affreux Multiplex américains qui ont détruit le cinéma et esquinté tous les centres villes en déplaçant à la périphérie commerces et cultures) leur image, image dont ils ne sont plus très sûrs.

James Petras parlait lui dans theglobalresearch.ca du lumpen-capitalisme US, à propos de ce gaspillage et cette gabegie, expliquant que même les 500 grosses entreprises US prenaient l’air. Un nouveau monde se développe en marge du micro-militarisme théâtral (Todd), sous l’égide de l’axe du bien Moscou-Beijing et de l’île-monde McKinder qui finit par échapper aux thalassocraties anglo-saxonnes. Et que vouliez-vous qu’ils fissent, une fois qu’ils avaient rapproché par débilité et par impéritie (disait John Mearsheimer et même Brzezinski) les deux grandes capitales de l’ex-monde communiste ?

Habituellement pessimiste, James Petras explique l’agonie impériale, qui évoque celle du capitaine Achab dans Moby Dick…

« Les États-Unis ont abdiqué leurs responsabilités. Il ne veut pas ou ne peut pas convaincre ses banques d’investir dans la production nationale pour développer le marché intérieur. Il est complètement réticent à identifier et purger les manifestement incompétents et à incarcérer les fonctionnaires et les politiciens corrompus des deux parties et des élites.

Aujourd’hui, des majorités écrasantes de citoyens américains méprisent, se méfient et rejettent l’élite politique. Plus de 70% pensent que les divisions politiques factices ineptes sont à leur plus haut niveau depuis plus de 50 ans et ont paralysé le gouvernement.

80% reconnaissent que le Congrès est dysfonctionnel et 86% croient que Washington est malhonnête.

Jamais empire d’une puissance aussi illimitée ne s’est effondré et a décliné avec si peu de réalisations.

La Chine est un empire économique en pleine croissance, mais elle progresse grâce à son engagement actif dans le marché des idées et non à travers des guerres futiles contre des concurrents et des adversaires couronnés de succès.

À mesure que les États-Unis déclinent, leurs publicistes dégénèrent.

Le dénigrement incessant des médias face aux défis de la Chine et à ses accomplissements est un piètre substitut à l’analyse. Les structures politiques et politiques imparfaites aux États-Unis et ses dirigeants politiques incompétents et sans aucune vision stratégique s’effondrent en contraste avec les progrès de la Chine. »

Et comme je citais Moby Dick-Ben Laden :

« Vers toi je roule, baleine destructrice qui ne récolte que le néant, je suis aux prises avec toi jusqu’au dernier instant, du cœur de l’enfer je te frappe, au nom de la haine je crache contre toi mon dernier souffle. Sombrez tous cercueils, tous corbillards dans la mare commune puisque nuls ne peuvent êtres miens, que je sois déchiqueté et lié à toi en te chassant, baleine maudite ! C’est ainsi que je rends les armes ! »

Achab incarne l’Amérique. Son monstre est la figure de l’huile, de l’énergie mouvante, et même du magnétisme (1), décrit par Melville dans son chef d’œuvre. Ils sont les deux faces d’une même monnaie impériale et capitaliste qui, nourrie de messianisme nihiliste, termine dans un bain de sang et de néant. Le bain de sang, cela fait soixante ans que les Américains le font couler avec leur opérette puritaine humanitaire ; il semble bien que nous soyons enfin arrivés au néant maintenant, avec des acteurs qui, comme Trump ou Clinton, sans oublier ce schtroumpf biblico-messianique, sénateur machin McCain, n’ont rien à envier à tous les clowns-nés qui nous firent rire.

L’empire disparu, je ne donne pas cher de ses sectateurs européens qui soit reprendront leur liberté soit se soumettront à de nouveaux maîtres…et leur Europe ne sera rien d’autre que le « petit cap de l’Asie » un jour prophétisé par Valéry.

Notes

– Paré ! il bouge, les gars… cria Starbuck, tandis que les trois lignes vibraient soudain dans l’eau, conduisant jusqu’à eux, comme un fil magnétique, les pulsations de la vie et de la mort de la baleine dont la trépidation se transmettait jusqu’aux bancs des canotiers. (Moby Dick, p. 498, ebooksgratuits.com)