Mary Poppins et la petite subversion féministe

Mary Poppins et la subversion féministe

Je n’ai jamais trop compris (si j’ai compris : pour le fric) comment on pouvait avoir fait de Walt Disney un parangon des vertus familiales ; même du vivant du maître (dont il n’est pas question de renier les talents : il est l’homme du siècle, devant Ford et derrière Hitler), qui avait gentiment reçu chez lui Leni Riefenstahl (lisez ses mémoires jadis traduites par Laurent Dispot pour Grasset), et qui a enfermé l’humanité, l’enfance et les familles décomposées ou recomposées dans ses Epcot center et ses châteaux de la belle au bois dormant de reprogrammation mentale (pourquoi reprogrammation ? Programmation ?). Voyez un Disney Channel pour frémir…

Récemment je revoyais les aristochats, salope adaptation du déjà pas très moral Gigi de Minnelli-Lerner-Chevalier, et j’ai dû arrêter : trop subversif pour moi ! Je préfère Trainspotting ! Au moins dans Trainspotting on vous dit qu’il faut vous arrêter de descendre parce que la triade capitalisme-décadence-drogue vous fait vraiment trop mal !

Dans Mary Poppins, on a donc un mari abruti et banquier, et qui surtout, le pauvre, comme le chef de famille américain des années soixante, est en passe d’être dépassé, chahuté et divorcé par sa femme et ses enfants d’abord qui lui préfèrent les requins de la mode, des jeux, de la technologie…

Pour comprendre la famille anglo-saxonne, lisez Gustave Beaumont (parfois, je me dis qu’on ne lui a pas rendu grâce, au compagnon de voyage de notre Tocqueville ; Karl Marx le cite pourtant dans son texte le plus subversif !) :

« Le soir, l’Américain rentre chez lui, soucieux, inquiet, accablé de fatigue ; femme le fruit de son travail, et rêve déjà aux spéculations du lendemain. Il demande le dîner, et ne profère plus une seule parole ; sa femme ne sait rien des affaires qui le préoccupent ; en présence de son mari, elle ne cesse pas d’être isolée. L’aspect de sa femme et de ses enfants n’arrache point l’Américain au monde positif, et il est si rare qu’il leur donne une marque de tendresse et d’affection, qu’on donne un sobriquet aux ménages dans lesquels le mari, après une absence, embrasse sa femme et ses enfants ; on les appelle the kissing families.

Mary Poppins célèbre la sorcellerie, les sabbats nocturnes les danses du ventre et finalement nous apprend à danser avec les ombres et le chaos. Le mari n’est pas protégé par ses domestiques, qui le piétinent aussi. Il lui reste le job mais le gosse déclenche (sans le vouloir ou en le voulant ?) un bank run qui ruine la banque (au moins quelques jours, les banques n’étant jamais ruinées), et il se fait renvoyer. Heureusement son cerveau lent se réconcilie avec l’enfant grâce au cerf-volant (cela semble du Prévert, alors attention…). La nurse diabolique et féministe repart pour de nouvelles aventures de déstabilisation-désagrégation familiale pendant que son curieux comparse (génial Dick van Dyke) la salue d’un air dantesque-énigmatique.

La femme du banquier est tête en l’air, féministe, suffragette, politicienne, emmerdante et distraite. Une panoplie de femme néo, telle qu’en concoctaient les avant-gardistes anglo-saxons à l’époque. C’est Murray Rothbard qui rappelait un jour que les vrais subversifs, les frais bolchéviques sont en fait les protestants millénaristes du seizième siècle qui n’ont jamais tout à fait guéri de leur millénarisme et de leur soif de tabula rasa…

Je vous laisse le soir de découvrir ou de redécouvrir le film et aussi P.L. Travers qui a fait de ce classique pour enfants (mais voyez Peter Pan avec ses arbres au pendu…) un canal pour passer les idéologies fumeuses de Gurdjieff et des fantaisies orientales et occultistes de sa drôle d’époque (pensez à Mansfield, Ascona, Hesse, etc…). Quant aux écrivains pour enfants, je vous conseille de ne pas trop vous en approcher.