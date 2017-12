Pour comprendre le bordel français avec Macron, comme avec son successeur ou son prédécesseur, remontons dans le temps !

Lettres ouvertes aux antisystèmes

Présentation

Ce livre a été écrit en réponse à la déception de la présidence Trump et au triomphe de Macron en France. Toute une mouvance rebelle née avec le web cette année a été cruellement déçue dans sa révolte et ses aspirations. L’auteur, qui collabore à plusieurs sites antisystèmes français (dedefensa.org, voxnr.com, reseautinternational.net) et internationaux (pravdareport.com, comedonchisciotte.org), fait le point sur les imprudences des antisystèmes, leurs lacunes et leurs oublis. Il rappelle aussi que rien n’est vraiment nouveau sous le soleil et que tous nos problèmes se trouvaient déjà posés au dix-neuvième siècle. Enfin il indique la marche à ne pas suivre.