Un impromptu courrier du mutant québécois

Je viens de passer un test ultra rapide à la maison pour un poste assez important, mais je n’ai pas eu le temps de tout compléter.

C’est difficile d’être un penseur, un artiste du verbe et une sorte de travailleur amoché sur le marché professionnel, un monde où la performativité exige que vous mettiez de côté votre jugement critique, vos amours réels et votre désire d’élévation.

Je cherche, sur le tard, un emploi stable qui ne me bouffera pas trop d’énergie et laissera mon intégrité en place, pour que je puisse avoir suffisamment d’énergie pour me concentrer sur mes écrits et la création d’univers qui sont en dehors de la matrice matérialiste qui est tellement intrusive.

Les Ressources humaines ne m’ont presque jamais laissé de chance tout au long d’une existence particulièrement DURE et éprouvante.

Possédant deux licenses universitaires, je n’ai jamais eu l’argent et les ressources supplémentaires pour me conformer à un système qui exige le perfectionnement continu. Un modus operandi ou vivendi qui est possible pour ceux qui évoluent à l’intérieur de la matrice. Pour les marginaux et les créateurs de tout acabit c’est un système abyssal, profondément luciférien qui vous marque d’une façon indélébile à jamais.

Pourtant, mon métier, l’écriture, je le maîtrise de manière fine et avec beaucoup d’aisance.

Je possède plus de 20 années de métier dans le domaine du façonnage et de la gestion des informations, cela à des fins diverses.

Mais, plus ça va, plus les grandes entreprises et leurs intermédiaires obligés – les départements ou firmes de ressources humaines ou gestion du capital humain – exigent des gages à tous les niveaux :

– connaissances techniques au niveau bureautique;

– expériences sur divers terrains corporatifs;

– rapidité et docilité au niveau de l’exécution;

– neutralité de la pensée;

– références impeccables qui prouvent que vous n’avez PAS d’antécédents en matière de délinquance sociale et professionnelle;

– attitude comportementale agrégée par des normes industrielles de plus en plus fines;

– formatage politique et idéologique parfait, sans failles décelables.

Voilà pourquoi c’est si difficile, surtout lorsque l’on ne possède pas un métier qui permet d’offrir des services de base monnayables en argent sonnant et trébuchant au commun des mortels …

avant, à l’époque de mon père, durant les années 50 et 60, un intellectuel pouvait pratiquer quelques petits métiers qui lui permettaient de survivre et de pouvoir, à l’occasion, se consacrer à ses passions premières.

de nos jours, la matrice du monde du travail et des échanges économiques contrôle les activités des gens, leur utilisation de l’argent, leurs relations sociales et le regard qu’ils posent sur le monde.

il faut être vachement débrouillard, presque de manière athlétique pour être en mesure de générer et de prendre soin d’une pensée critique qui pourra, in fine, nous permettre de produire des artefacts libres et novateurs.

Les temps sont très éprouvant, voilà pourquoi les gens de mon acabit réclament du répit, un peu d’amour, quelques coups de fil de la part de leurs complices, des amitiés vraies et l’espoir d’un monde meilleur, un jour … un jour, qui sait ?

Pour l’instant je lutte, comme un boxeur, jour après jour.

Prends soin de toi, Nicolas, mon futur ami.