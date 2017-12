Comment les USA et l’URSS ont enserré l’Europe en 1945

Par Bernard Plouvier

L’étude historique doit toujours être analytique, les synthèses s’avérant trop souvent fausses, étant trop générales. En analysant mois après mois les événements, l’on comprend mieux « l’étrange alliance », tant conspuée après 1945 : celle de l’ultra-capitalisme anglo-US et du communisme, deux systèmes fortement teintés de corruption et de cynisme.

L’été de 1941, FDR vole au secours de l’URSS, lui étendant – d’abord de façon illégale – le bénéfice du « Prêt-Bail » pour les fournitures de guerre, payées par les impôts et taxes à la consommation des travailleurs des USA, que seule la préparation de la guerre, entreprise dès la seconde moitié de 1939, a sauvés du chômage de masse. L’ex-antibolchevik Churchill saute au cou du bon Joseph du Kremlin qui ne va faire qu’une bouchée de la Wehrmacht ; c’est du moins ce qu’il espère.

Il existe en effet une 3e guerre, débutée de façon sournoise en 1937. Roosevelt voit son pays replonger dans la crise économique durant le second semestre de cette année, où le chômage dépasse à nouveau la barre dangereuse des 10 millions, par l’effet d’une nouvelle crise boursière. En octobre 1938, les chiffres du commerce extérieur sont catastrophiques pour la deuxième année consécutive en Grande-Bretagne et bien davantage aux USA, alors que le commerce extérieur du Reich croît en 1937-38, grâce à la pratique du clearing. Les humanistes de Wall Street et de la City crient haro sur le régime de la 3e voie (ni capitaliste esclavagiste, ni marxiste).

FDR roule dans la farine les Britanniques, à partir d’août 1941. Il veut la ruine de l’Europe coloniale pour rafler sa succession en Asie et au Proche-Orient. Il veut imposer un gouvernement planétaire unique et l’économie globale, soit un système où les habitants des pays retardataires extraient des matières premières et fabriquent des produits de base, à bas prix et sous licence US.

La réalisation de ce projet sera moins belle et moins rapide que ce qu’avait espéré son concepteur et pour trois raisons. FDR meurt en avril 1945 d’une hypertension artérielle maligne. « Staline » puis Mao Tsé-toung veulent leur part du gâteau colonial. Enfin et surtout, Harry Truman est un grand homme, attaché aux racines européennes des USA, qui comprend l’intérêt, pour l’industrie et le commerce US, de redresser l’économie des pays européens non envahis par l’Armée Rouge, de façon à se lancer dans une grande aventure économique, partant politique et culturelle, purement occidentale.

Tout change avec l’implosion des sociétés communistes. C’est en 1990-1995 que la victoire de 1945 a pris son véritable sens. Triomphe alors, et de façon indécente, la mondialisation des vies politique et (sous)-culturelle, sous-tendue par la globalisation de l’économie, soit le grand projet rooseveltien.

Cinquante années après sa mort et la fin officielle des hostilités, FDR devient le grand vainqueur de cette Seconde Guerre mondiale. Il existe une évolution naturelle des événements de 1917 à nos jours, jalonnés par la Révolution bolchevique, les Traités haineux de 1919, la crise de 1929 et sa rechute de 1937, puis par la grande tuerie des années 1939-1945, qui avait pour but essentiel de mettre hors-jeu deux régimes très performants, mais centrés sur une idée nationale-raciale : le Reich et l’Empire nippon.