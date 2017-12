Alexis Carrel et le pouvoir thérapeutique de la prière

Carrel et le pouvoir thérapeutique de la prière

Différentes études anglo-saxonnes ont évoqué Carrel, sa sociobiologie du déclin ou même sa quête de l’immortalité. Son approche de la prière revêt au-delà de son christianisme la même complexité. Carrel recherche une formule-miracle, une démonstration de monisme, un rapprochement entre la science et la foi chrétienne, une démonstration des pouvoirs de l’Esprit. Les esprits malins en ont fait un monstre, peut rajouter que comme beaucoup de monstres il est un naïf.

Il rappelle qu’une 1940 il est encore une gloire mondiale, doté d’un prestige intact et incomparable en Amérique, où Pétain est loin d’être impopulaire. Il écrit :

PREFACE

En décembre 1940, l’auteur de ces lignes écrivit en anglais pour le grand magazine américain

Readers’ Digest un article sur le pouvoir de la prière. Cet article fut publié au début de 1941 après

avoir été raccourci et remanié par l’un des éditeurs. Puis il fut traduit en français, probablement

en Suisse, et parut dans le Journal de Genève.

Il ajoute plus loin dans sa préface les raisons de sa fascination :

« En outre, son expérience de chirurgien, de médecin et de physiologiste, les études de laboratoire auxquelles il s’est livré pendant des années sur la régénération des tissus et la cicatrisation des plaies, lui ont permis d’apprécier à leur juste valeur certains effets curatifs de la prière. Il parle seulement des choses qu’il a vérifiées lui-même ou qu’il tient d’hommes capables d’observations honnêtes et précises. Il a préféré d’être incomplet plutôt que de citer des faits insuffisamment prouvés. Avant tout, il s’est efforcé de rester sur le terrain solide de la réalité. »

Il reprend son lemme sur l’atrophie du sens du sacré dans le monde moderne :

« Parler de la prière aux hommes modernes paraît, au premier abord, être un effort bien inutile.

N’est-il pas indispensable, cependant, que nous connaissions toutes les activités dont nous sommes capables? Car nous ne pouvons laisser aucune d’entre elles inutilisée sans grave danger pour nous ou nos descendants. L’atrophie du sens du sacré et du sens moral se montre aussi nuisible que l’atrophie de l’intelligence. »

Et il s’agit comme toujours de découvrir notre nature profonde par-delà des préjugés matérialistes.

« Ces lignes s’adressent donc à tous—aux incroyants aussi bien qu’aux croyants. A tous, en effet, la vie, afin de réussir, impose les mêmes obligations. Elle demande que nous nous conduisions de la manière prescrite par notre structure corporelle et mentale. C’est pourquoi personne ne doit ignorer les besoins les plus profonds et les plus subtils de notre nature. »

Carrel rappelle notre handicap moderne dans son introduction :

« A nous, hommes d’Occident, la raison semble très supérieure à l’intuition. Nous préférons de beaucoup l’intelligence au sentiment. La science rayonne, tandis que la religion s’éteint. Nous suivons Descartes, et délaissons Pascal. »

Il en résulte une atrophie, c’est-à-dire une baisse nos possibilités spirituelles et donc physiques et thérapeutiques. Un muscle non entraîné s’atrophie, il en de même de la capacité de prier.

« Quant aux activités non intellectuelles de l’esprit, telles que le sens moral, le sens du beau et surtout le sens du sacré, elles sont négligées de façon presque complète. »

Les conséquences qui en découlent selon Carrel sont très graves pour l’individu et la société (il va de soi qu’on le contexte ou le condamne plus que jamais à ce sujet) :

« L’atrophie de ces activités fondamentales fait de l’homme moderne un être spirituellement aveugle. Une telle infirmité ne lui permet pas d’être un bon élément constitutif de la société. C’est à la mauvaise qualité de l’individu qu’il faut attribuer l’effondrement de notre civilisation. »

Un seul moyen de se réveiller :

« Il est donc urgent de ressusciter en nous-mêmes les activités mentales qui, beaucoup plus que l’intelligence, donnent sa force à la personnalité. La plus ignorée d’entre elles est le sens du sacré, ou sens religieux »

La prière est indispensable à cet effet (un effet d’efficacité, de pragmatisme, presque américain d’ailleurs) :

« Le sens du sacré s’exprime surtout par la prière. La prière, comme le sens du sacré, est, de toute évidence, un phénomène spirituel. Or, le monde spirituel se trouve hors de l’atteinte de nos techniques. »

Et on observera la prière scientifiquement !

« Comment donc acquérir une connaissance positive de la prière? Le domaine de la science comprend heureusement la totalité de l’observable. Et il peut, par l’intermédiaire du physiologique, s’étendre jusqu’aux manifestations du spirituel. C’est donc par l’observation systématique de l’homme qui prie que nous apprendrons en quoi consistent le phénomène de la prière, la technique de sa production, et ses effets. »

Alexis Carrel redonne en suite une définition de la prière :

« La prière paraît être essentiellement une tension de l’esprit vers le substratum immatériel du monde. En général, elle consiste en une plainte, un cri d’angoisse, une demande de secours. Parfois elle devient une contemplation sereine du principe immanent et transcendant de toutes choses. On peut la définir également comme une élévation de l’âme vers Dieu. Comme un acte d’amour et d’adoration envers celui d’où vient la merveille qu’est la vie. »