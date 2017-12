La Hyre encore sur Jean Raspail…

Privet Kolya !

Et oui, par contre je ne crois pas enfin plus trop à la seconde option d’une reconquista française, de même que les 15 millions de « souchiens »

sont malheureusement sur-évalués. C’est triste la mort comme ça d’une nation si belle, car ces morts là, ne reviennent jamais, pas de résurrection

pour eux, ont ne peut même pas croire que la civilisation française aura l’apothéose si l’on peut appeler ça ainsi, des langues mortes latines et grecques,

puisque bientôt tout sera oublié et perdu, volontairement effacé et/ou troqué, bradé.

Il restera une ou deux cités françaises fortifiées, assiégées sans vraiment l’être et qui s’éteindront d’elles mêmes s’il n’y a pas de grande migration pour chercher des terres de possibles.

Ou alors Dieu prendra pitié, si on ne l’oublie pas lui-aussi. Peut-être préférera-t-Il rappeler les Siens, avant que n’éclate Sa sainte colère.

Je ne vois pas comment cela pourrait finir autrement.

Elle a du talent la petite Cheyenne-Marie, et du style. C’est beau son nom d’ailleurs Cheyenne-Marie, c’est une belle alliance. Dieu n’a jamais demandé de convertir les nations en en faisant des pseudos occidentaux latinisés. On a stérilisé leur substrat culturel avec le greffon catholique romain, alors que nous prêchons une « révélation ». Il fallait révélé en toutes ces cultures le projet et l’amour de Dieu pour elles, et on les a décimés, par une colonisation religieuse, un peu comme les musulmans et la langue arabe que d’aucun lisent comme des mantras sans en entraver que dalle, mais qui pense que c’est comme ça qu’ils doivent faire pour être de bons croyant.

Maintenant que le latin d’église et sa pseudo universalité (je ne préfère pas parler de catholicité) ne sont plus, il reste un vaste syncrétisme religieux bordélique qui donne des sancto-subito, et des Bergoglio… DU royaume de dieu ils ont fait une démocratie de tarés hérétiques.

Tout ça pour ça. On assume même pas nos erreurs, nos péchés et on ouvrait revenir en arrière alors qu’il est déjà trop tard, et que revenir en arrière c’est effacer tout, même ce qu’il pouvait y avoir de bon dans l’héritage imposé. Là encore tout est bradé, le bon grain bazardé comme l’ivraie parce qu’on la honte de siens.

Quelle pitié…

La terre ça se mérite, elle a bien raison Cheyenne-Marie, elle aurait pu élargir le discours et parler des hommes qui ont été « choyés » plus mille ans durant par leur religion et qui se retrouvent aujourd’hui abandonnés, troupeau sans pasteur à la merci des loups et des abattoirs sacrificiels.

Ce que l’on fait à la terre on le fait aux hommes.

Vous viviez plus de mille ans avec une foi sincère, le paradis, le purgatoire, l’enfer, et aujourd’hui on vous jette à la figure tout cela, cela n’existe pas… Je ne comprend pas que les catholiques ne partent pas à l’assaut du vatican tout bruler et tout casser pour réclamer leur dû.

Jadis on lapidait pour moins que ça.

Plus de nation, plus de religion, plus de terre, plus d’hommes, des exploitations des exploitants, et des exploités.