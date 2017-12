La Hyre et de Gaulle…

C’est assez sidérant cette lettre d’Himmler à de Gaulle, perfide et prophétique à la fois.

Il est vrai que la france avait tout à fait intérêt à se montrer magnanime.

Mais les français n’avaient toujours digérés 1870… Et même depuis les prussiens et Louis XIV…

Au final le rapprochement franco-allemand s’est fait à notre détriment, où nous avons tout perdu.

C’est rageant de voir que la France n’a depuis 1789 (et même avant), qu’une seule stratégie, celle de l’échec.

Les plus grands échecs ne sont possibles qu’en France.

Staline qui a fait fusiller tout son état-majors avant l’attaque allemande a inversé la vapeur, et même au prix

d’efforts et de pertes astronomique a pris Berlin.

Nous on se prend des râclées monumentales et on prétend!

Petits dans la victoire comme dans la défaite.

La mesquine démocratie ne convient pas au peuple franc jadis, libre.

En répondant par l’affirmative à Himmler, les français auraient réellement montré leur indépendance et pas seulement d’esprit.

Mais les usa anglos-saxons avaient tellement bombardé et détruit la France (plus que les nazis eux-mêmes) que l’on était pieds et poings liés.

Après il étonnant de constater le paradoxe de Gaulle qui vire les amerlocks mais qui américanise la France à vitesse grand V.

Et la reconstruction bâclée par les immigrés c’est pas mal non plus ça.

S de Beketch disait que d’une certaine manière l’Abbé Pierre était responsable avec son emmaus et ses maison de castors, il aurait fait accéléré les choses.

Le fils Blier évoque comme jamais les non-lieux infernaux de la reconstruction, ces tours, ses grands espaces vides, ses parkings vides, sans arbres, sans verdure, béton et bitume.

Il n’y a que les Charlots et Adriano Celentano à s’être élevés contre ça.