lecteurs appréciez cette splendide page de de notre grand américain Washington Irving (Sleepay hollow, contes de l’Alhambra) sur les déperditions de notre monde moderne et le déclin de Noël… Ecrit vers 1830

L’un des effets les moins agréables du raffinement moderne est le ravage qu’il a fait parmi les anciennes coutumes de vacances. Il a complètement enlevé les attouchements acérés et les reliefs vifs de ces embellissements de la vie, et a usé la société dans une surface plus lisse et polie, mais certainement moins caractéristique. Beaucoup de jeux et cérémonies de Noël ont entièrement disparu, et comme le sac Sherris du vieux Falstaff, sont devenus des questions de spéculation et de dispute entre les commentateurs. Ils ont prospéré dans les temps pleins d’esprit et de lustihood, quand les hommes ont apprécié la vie rudement, mais chaleureusement et vigoureusement; fois sauvage et pittoresque, qui ont fourni la poésie avec ses matériaux les plus riches, et le drame avec sa plus belle variété de caractères et de manières. Le monde est devenu plus mondain. Il y a plus de dissipation, et moins de plaisir. Le plaisir s’est élargi dans un courant plus large, mais moins profond, et a abandonné plusieurs de ces canaux profonds et tranquilles où il coulait doucement à travers le sein calme de la vie domestique. La société a acquis un ton plus éclairé et plus élégant; mais il a perdu beaucoup de ses fortes particularités locales, de ses sentiments de famille, de ses honnêtes plaisirs au coin du feu. Les coutumes traditionnelles de l’antiquité au cœur d’or, ses hospitalités féodales et ses seigneuries se sont écoulées avec les châteaux baroques et les manoirs majestueux où ils ont été célébrés. Ils se sont comportés avec la salle ombragée, la grande galerie de chêne, et le salon de tapisserie, mais sont inadaptés aux salons voyants lumineux…

Publicités