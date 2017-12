Les cinq lois de la stupidité, par Carlo Cipolla

Cipolla et les cinq lois de la stupidité

Mes lecteurs savent que j’aime à montrer que rien ne change depuis Tocqueville, Sénèque ou même Démosthène et Théophraste. C’est dans mes chroniques sur la fin de l’Histoire ou mon Livre noir de la décadence romaine. Je n’exagère pas du tout, et je vous rappelle que notre Charles Baudelaire évoque ces salles de spectacle US où l’on mitraille déjà les spectateurs. Personne n’a vu My darling Clementine ?

Les manifestations de la stupidité humaine sont innombrables. Certains regardent la télé tout la journée – ou même toute la vie, d’autres mitraillent la foule, d’autres égorgent deux filles, d’autres les relâchent deux minutes plus tard, d’autres vont voter, d’autres enfin militent, d’autres prennent le métro en grève pour aller travailler et gagner de quoi rentrer dans leur F2 le soir.

D’autres vivent dans la phobie du nouvel ordre mondial, et d’ailleurs ils n’éteignent jamais leur ordinateur. Ils n’ont pas compris que le nouvel ordre mondial c’est l’ordinateur. Le mot « ordinateur » révèle en soi sa puissance et sa nocivité, vous ne croyez pas ? L’ordinateur ordonne, et comme la caractéristique du stupide est pour Cipolla est le groupe… Le Bon, toujours…

Parlons des élites. Certains mettent les taux à zéro, d’autres veulent faire la guerre à l’Iran et la Syrie, d’autres enfin font la queue six heures pour les soldes Hermès. D’autres veulent augmenter les impôts pour relancer l’économie, d’autres les baisser. D’autres font rentrer trois millions de migrants pour résoudre nos problèmes de chômage (42% où je vis, dans le sud de l’Europe). D’autres (lisez tel libertarien qui parle de sa mère presbytérienne) vont à la messe tous les Dimanche pour s’entendre dire que loué soit Jésus-Christ, mais qu’il faut envahir la Russie !

Et si nos élites et nos contemporains n’étaient pas hostiles mais seulement crétins ? Cipolla énonce cinq lois (voyez sur Wikipédia) :

Nous sous-estimons le nombre d’individus stupides.

La stupidité d’un tel est indépendante de ses autres qualités.

L’activité stupide est dommageable sans retirer un profit, et parfois même obtient un préjudice.

Note : le lecteur qui dira que Cipolla est plus stupide que la moyenne et que « pour qui il se prend celui-là », ce lecteur dis-je est la manifestation postmoderne et démocrate du stultus. Et comme il n’est pas tout seul, on confirmera la loi numéro un énoncée ci-dessus : on sous-estime le nombre de crétins…

Cipolla (prof d’éco à Cambridge, matheux accompli, grand historien de la guerre de cent ans) explique qu’avant la stupidité était l’apanage des classes et des castes ; qu’ensuite cette stupidité est devenue fort commune et nocive grâce à la démocratie, aux partis et aux bureaucraties. On pourra relire Sorel et Roberto Michels à ce propos.

Je donne les deux dernières lois de la stupidité :

Les non-stupides sous-estiment les dangers de la stupidité et de s’associer avec.

La personne stupide est la personne la plus dangereuse qui existe.

Demandez à Merkel, May, Lagarde, Trump, Attali ce qu’ils en pensent.

Sources

Cipolla – Allegro ma non troppo