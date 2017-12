Marx et la baisse mondialisée des salaires

Karl Marx avait tout dit sur ce sujet : migrations sur commande (il les décommande à Bruxelles, car elles désarment les grévistes anglais ; en Amérique Edward Allsworth Ross rappelait que chaque mouvement prolétaire américain entraînait une invasion européenne) ; délocalisations – chantage du capital pour presser à la baisse. Guerre, enfin et surtout, pour terminer, quand la victoire du prolétariat était proche vers 1914 ou 1939. Aujourd’hui on sait quelles guerres menacent, et quels intérêts cette guerre terminale servira !

Voici ce que Marx écrivait dans le Capital :

« A mesure qu’il développe les pouvoirs productifs du travail et fait donc tirer plus de produits de moins de travail, le système capitaliste développe aussi les moyens de tirer plus de travail du salarié, soit en prolongeant sa journée, soit en rendant son labeur plus intense, ou encore d’augmenter en apparence le nombre des travailleurs employés en remplaçant une force supérieure et plus chère par plusieurs forces inférieures et à bon marché, l’homme par la femme, l’adulte par l’adolescent et l’enfant, un Yankee par trois Chinois.»

La dénonciation obsessionnelle de l’inégalité du salaire homme-femme (inégalité parfois aussi justifiée quand même, lisez le libertarien Di Lorenzo à ce sujet) sert à diviser les sexes (comme les divisons entre races, cultures ou religions, portées à leur incandescence par l’administration Goldman-Trump) et à encourager leur guerre, guerre qui fut créée pour couvrir la crise dans les années trente aux USA (voyez les films de cette époque de Lubitsch en particulier judicieux et vicieux chroniqueur de cette pagaille cinématographique qui évitait de parler de l’effondrement des salaires réels).

Marx ajoute :

Voilà autant de méthodes pour diminuer la demande de travail et en rendre l’offre surabondante, en un mot, pour fabriquer des surnuméraires… L’excès de travail imposé à la fraction de la classe salariée qui se trouve en service actif grossit les rangs de la réserve, et, en augmentant la pression que la concurrence de la dernière exerce sur la première, force celle-ci à subir plus docilement les ordres du capital…

Marx écrivait quelques années après le Tocqueville observateur du Mordor britannique (notre auteur fut bon lecteur de Gustave de Beaumont aussi) :

« De nos jours ces aspirations ont été de beaucoup dépassées, grâce à la concurrence cosmopolite… Il ne s’agit plus seulement de réduire les salaires anglais au niveau de ceux de l’Europe, mais de faire descendre, dans un avenir plus ou moins prochain, le niveau européen au niveau chinois. Voilà la perspective que M. Stapleton, membre du Parlement anglais, est venu dévoiler à ses électeurs dans une adresse sur le prix du travail dans l’avenir. « Si la Chine, dit-il, devient un grand pays manufacturier, je ne vois pas comment la population industrielle de l’Europe saurait soutenir la lutte sans descendre au niveau de ses concurrents. (Capital, VI)»

Nicolas Bonnal

En savoir plus sur http://reseauinternational.net/marx-et-la-baisse-des-salaires-mondialisee/#Ugw3wMmGlGb00UJ6.99