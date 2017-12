Nicolas Bonnal cite les plus grands (par La Hyre)

« Les occurrences du monde réel ne peuvent plus être objectives; elles sont nées minées dans leur vérité et leur cohérence ontologique par ce virus solvant qui est la projection dans les images manipulées et falsifiée de la réalité virtuelle, la seule admissible et compréhensible à une humanité domestiquée par le fantasme médiatique au sein duquel nous sommes nés, vivons et mourons (ni plus ni moins que les dinosaures de Spielberg). En plus de l’abolition de l’histoire, les « nouvelles » anéantissent aussi le temps et tuent tout point de vue critique sur ce qui se passe: elles sont en même temps avec les événements sur lesquels rapportent soi-disant, et ils ne durent pas plus longtemps que la période éphémère où elles sont dites, avant de disparaître, balayé par d’autres qui, à son tour, annihilent la nouvelle, dans un processus étourdissant de dénaturation de l’existant qui a conduit, pure et simple, à l’évaporation et au remplacement par la vérité de la fiction des médias, la seule vraie réalité de notre époque, l’ère – dit Baudrillard – «des simulacres». »

Et ce passage de Nietzsche alors !!!!

« L’homme moderne souffre d’un affaiblissement de sa personnalité. De même que le Romain de l’époque impériale devint anti-romain, en regard de l’univers qui était à son service, de même qu’il se perdit dans le flot envahissant des choses étrangères, dégénérant au milieu d’un carnaval cosmopolite de divinités, de mœurs et d’arts, de même il en adviendra de l’homme moderne qui, par ses maîtres dans l’art de l’histoire, se fait offrir sans cesse le spectacle d’une Exposition universelle. »