Nicolas Bonnal, un cadeau de Noël ! – Déjà ? Bon, bon…

Orcorora

(Dans une salle du musée labyrinthique mué en vaisseau spatial, il avait vu le schéma du cosmos quechua, qui reliait les étoiles aux moissons, les constellations au village. Et le Père de cette cosmogonie était nommé Viracocha. Puis on l’avait perdu et il s’était rendu seul dans des lieux étrangers aussi vrais que la carte)

Il cheminait le long d’un désert comblé de cuivre, offrant au ciel antédiluvien des flammes bleu azur. Il avait oublié le nom même des pierres et son propre âge. Dans les vallées lunaires, les vents écrivaient des textes étranges que les chamanes comptaient traduire. Ils sculptaient des arbres de pierre, glaçaient des chinchillas timides, défiaient les stratégies hexagonales des incrustations salaires. Puis ils venaient mugir et lui rappelaient les moments les plus froids du long sommeil du monde. Le soleil royal lui éreintait le visage et boursouflait ses joues, en lui perçant les regards. Il n’en avait cure, sachant que les innombrables lagunes changent de couleur à chaque heure comme un cœur vif change d’amour. Des geysers grondants, retentissait la voix des terres intérieures qui recouvraient d’écume des lichens sensuels. Rien dans les bains thermaux n’interrompit l’ivresse de sa contemplation crue. Dans l’ombre d’un volcan qui crachait des images, il se rappela la lumière folle des visages des nuages rencontrés sur la route de la jeune montagne.

Après il vit des villes fantômes peuplées aux temps des horreurs païennes quand des briques d’adobe s’élevaient les cris effrayés des prisonniers sacrifiés aux courants chargés des richesses des mers. Dans le mirage des Lignes, il vit des formes folles dédiées au Niño et aux grandes errances océanes. Le pélican lui fournissait son ventre comme exemple. Il nourrit son enfant et ses songes de son propre sang. Des pyramides effarées et rongées par les airs fous, il vit les desseins fous des cannibales. Mais d’autres fois, de puissantes falaises rouges et ferrugineuses bâtissaient des cathédrales de lumière vive dans les oasis de caroubiers et genêts. Il entendait l’écho parfait de sa voix, et lui semblait que tout dans son esprit était aussi clair qu’au commencement de ce monde si pieux.

Il fallait gagner des terres molles, couvertes d’herbe et de montagnes douces. Les brumes l’environnaient, assaillaient sa conscience, mais une musique sublime, venue de plus haut que le volcan qui ne se voyait plus, lui rappela non plus les sphères mais les terres promises de son curieux voyage. Dans les purgatoires de Cajas, il crut déceler des échos de son pays du rêve. Les gardiens le chassèrent du temple vert de la nature vierge. Il se jucha sur une roche qui l’absorba comme une mère.

Bas dans les vallées, il découvrait les yungas. Dévoré par les bêtes, il cheminait au milieu des cañas et des ambays en quête de cette fusion d’eau et de luxure végétale. Il alterna, changea de monde, partit sur les pas de Valdivia dans les forêts de coihues et d’alerces millénaires. Un vieil arbre lui montra le chemin, aussi vieux que le plus vieux de ses rois, aussi sage et silencieux que l’oiseau de minuit. Il se voulait plus dense que les branches touffues, prisonnier de bambous magnifiques et durs comme le temps. Mais il battait des ailes de la pensée en voyant ses maîtres les colibris se nourrir de ce nectar comme au banquet des dieux. Il se voulait l’échanson du dieu du voyage. Et au détour d’un torrent d’eaux glaciaires et vertes, il vit s’ébrouer la déesse aux cataractes blondes. Effrayé ou prudent, il détourna le regard et s’enfuit en glissant sur les sentes éthérées des îles victorieuses.

Plus bas, il y avait ses pics granitiques et ses glaciers géants qui avaient chassé d’eux l’oxygène. Il se sentait plus dur et pur auprès de ces vieux maîtres condamnés par les temps, et il voyait chaque bloc se détacher de ces parois comme un soupir émane d’un cerveau menacé. Mais ce gigantesque champ de pureté lui dévoila le feu glacé de son âme. Condamné par les temps à voir un monde feu sidéral se muer en champs de flotte, il se fit plus serein et vécut l’aventure des baleines australes qui venaient picorer l’air du temps au long de péninsules désignées par les dieux.

Il s’éloigna des villes, car il y avait des villes qui avaient fait du temps et de l’espace des déchets. Il y avait pourtant les églises blanches des esclaves noirs et leurs retables, les pétulances des façades indiennes et florales, les fers forgés et les patios arabes convertis, les géométries spectrales de la cité moderne, où se projetait entre deux tours le film du monde assoupi, et la silhouette puissante du Christ qui veillait sur les morros de la cité flamboyante. Il erra sur les collines épuisées des vieilles colonies, vit la carte du monde dans les desseins labyrinthiques de Valparaiso, célébra les banlieues imaginaires de la France oubliée dans les dédales de Santa Teresa. Il découvrit les jacarandas et les araucarias dans des lieux qu’il aurait jugés indignes et célébra ce doux mélange de la nature et de l’humain.

Enfin il y avait la cataracte inoubliable et cette source d’eaux sauvages qui semblait immobile. Tout s’écoulait et lui semblait immobile. Le monde devenait impossible puisque le Beau pouvait enfin durer. De cette masse opaque et pénétrante surgissait une voix douce comme la pluie qui le chargeait des énergies des empires oubliés. Il avait pu déplié l’espace en cette présence occulte. Mais un groupe le bouscula et il retrouva le cauchemar de l’histoire.

Au réveil il était midi et il comprit que la nature survivrait comme matrice de son propre rêve, de sa propre aventure. Et que leurs coups fumants ne viendraient pas à bout de la forteresse du monde.

On le ranima, et au bout de quelques jours il put sortir de l’hôpital et retrouva ses amis qui vivaient près du marché indien à Cuzco. Il exhiba un grand dessin qu’il avait baptisé Orcorara, et que l’on doit à Juan de santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayha.

C’est ainsi, expliquait-il, que je découvris la cosmogonie quechua. En réalité je compris que la carte de ce trésor était comme le monde ou le monde comme la carte. Et que pouvais me réfugier dans cette carte pour le fuir le monde faux que nous avons créé. Littéralement, nous sommes dans une dystopie, non tant dans un lieu infernal, que dans l’inverse d’une utopie. Nous sommes dans le lugar equivocado, dans le mauvais endroit.

L’enfer ?

C’est une notion dithyrambique. Mais voyons le vrai monde.

Du vrai monde il ne reste pas grand-chose.

Il ne reste rien, que des ruines supports du rêve, quelques dessins d’honnêtes savants ou de timides tentatives d’indigènes convertis. Mais si nous voyons dans l’énigme par le miroir, alors nous pouvons déceler les secrets contenus dans le schéma que j’ai vu dans le temple de l’or.

Le Coricancha.

L’or y fut fondu pour en faire des cierges… bonheur de Jean Valjean. Aujourd’hui nous n’avons qu’une image dorée. Mais le Coricancha est aussi la maison du professeur du monde

Et que nous apprend ce professeur du monde ?

Au commencement, c’est-à-dire au sommet de la gravure dorée, il y a ce disque ovale, Viracocha, père-créateur et héros civilisateur du monde. A ses côtés, Inti le célèbre soleil et Quilla, la lune. Pour certains, les motifs masculins sont à gauche, les féminins à droite.

Ton disque ovale est flanqué aussi d’étoiles et de croix.

La croix qui le domine serait Orion, avec trois étoiles, Alnitak, Alnilam, Mintaka. Cet ensemble est nommé Orcorara, les Trois Étoiles Égales. En bas l’autre étoile qui le borde serait la croix du sud ou Chakana. Elle croise une autre constellation ou Saramama. A gauche, sous le soleil et Vénus, l’étoile brillante et luciférienne, ici nommée Chasca, on trouve la voie lactée et ses treize étoiles qui forment une constellation symbolisant l’été pour les interprètes espagnols.

« Dans sa bure où je voyais des constellations »…

Pardon ?

Rien, continue.

Ah, encore Hugo. Il aurait mieux fait de venir ici que de rester à Guernesey. La voie lactée est nommée Catachillay.

– je croyais que c’était Mauyu.

Au-dessous d’elle on distingue l’arc-en-ciel et ses demi-cercles concentriques, et la rivière Pillcomayo qui sort du cadre. Au centre enfin, suivant un axe et une symétrie sexuée et rigoureuse, l’homme et la femme.

L’homme du côté du soleil, la femme du côté de la lune…

Et de la mamacocha. La mer, ou, pour certains, le lac Titicaca…

Où Viracocha aurait créé justement la femme et l’homme…

Sur l’île du soleil.

Je ne connais pas de lieu plus chargé d’énergie que celui-là.

Il ne faut pas oublier le tonnerre, près de la voie lactée. On relie les pléiades à la saison sèche, on relie les astres aux catastrophes naturelles dans ce monde-là.

L’intérêt de l’ensemble, si abstrus qu’il soit, est de relier complètement le monde à la terre, l’univers et notre terrain quotidien.

L’éternelle histoire du Cosmos et du microcosme…

Et de leur interactivité. Les péchés des hommes sont liés à des accidents de la nature et à des phénomènes astronomiques.

On dit que les Indiens se sont rendus facilement

Facilement… c’est une légende tout cela.

Parce qu’ils savaient par les astres l’étendue du désastre qui les attendait.

Calme bloc ici-bas chu du désastre obscur… C’est ici la terre des monolithes, ne l’oublions pas.

On vient d’en retrouver deux, à Copacabana.

D’autres détails ?

Le nom de l’arc-en-ciel ? Ymaymana ñaurayamañarin…

Merci…

Il désigne le printemps et l’abondance.

Et du côté de l’Epouse (plutôt que de la femme), cette étoile ou cet arbre ?

L’étoile est liée au félin. Le félin est chuquechinchay, lié aussi à des constellations, mais représentant sans doute une menace climatique. On ignore s’il s’agit d’un chat…

… ou d’un puma.

Ou d’un jaguar. Les grands chats sont nommés otorongos. On prie la constellation de chuquechinchay, ou jaguar céleste, pour éviter d’être attaqué par une de ces bêtes puissantes.

La constellation du serpent est nommée Machacuay, et elle est nommée le tonnerre. On la voit à gauche du schéma de pachacuti… Enfin, en bas, on voit le collca, en forme de grillage – pour nous – ou magasin pour conserver la nourriture.

Collca, c’est aussi le nom de la constellation des pléiades.

On se souvient que les incas avaient imposé un service collectif d’entraide, la mita, qu’ils avaient développé un remarquable réseau de route et de coursiers à pied, les chasqui, recrutés dans l’aristocratie, et créé avec prévoyance ces tambos et collcas pour éviter tout risque de famine ou disette.

C’étaient des gouvernants modernes.

Et archaïques. Ils avaient tout basé sur l’astronomie.

Après tout les hommes du moyen âge ont construit leur Notre-Dame en respectant l’ordre de la constellation.

Et l’empire inca s’est écroulé comme un beau rêve…

Comme la cathédrale de Beauvais (un bauvais signe) en 1248.

Il nous manque des éléments. Les nuages ? Les yeux ?

J’y reviendrai. Je dois encore rêver.