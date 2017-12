On se répète…Passage en France et petite dépression climato-fiscale de la femme de ménage portugaise de ma mère…

Passage en France et petite dépression climato-fiscale

Je passe en France par le pays basque pour voir ma mère hospitalisée (AVC comme tout le monde, car les progrès de l’a-médecine étant ce qu’ils sont…). Ma sœur désire que l’on reste un peu pour veiller au grain (pas dur vu la tempête…).

En remontant du sud de l’Espagne, on est passé par le splendide et médiéval parador de Siguenza (80 euros la nuit, comme un deux étoiles en France où on vous traite comme un chien ou mieux, comme un délinquant) et par Saragosse pour adorer la Vierge du Pilar encensée par Frithjof Schuon. Au passage une suite d’hôtel de luxe à Saragosse pour cent euros la nuit, le prix d’un hôtel de passe à Paris ou d’une demi-portion de trois étoiles à Trifouillis-les-Oies sans le chauffage.

Arrivée à Biarritz, tempête et froid, réchauffement climatique oblige. Ensuite la femme de ménage portugaise qui vient nous chercher et nous parle du trop d’impôts en France.

Il faut un temps où les riches se plaignaient des impôts. C’était de bonne guerre depuis Sumer (lisez Samuel Kramer). Puis les bourgeois. Puis les classes moyennes soumises à la mitraille fiscale pour héberger les migrants et repeupler les ministères. Maintenant c’est les femmes de ménage. Car on n’arrête pas le progrès. Le soir et le matin on m’appelle (car je suis sans le web on s’en sera douté, et avant de trouver un bar avec le web et le sourire…) et on me confirme cette dépression, pardon impression.

La télé française n’est plus française, mais elle dégage un suintement venu du monde pignouf et rastaquouère américain. J’ai cru comprendre par la colonelle Quin et sa six-cent-soixante-sixième compagnie sur Arte qu’il était temps qu’on dégage Trump pour attaquer la Russie. Car on n’est pas néocon pour rien. Pour le reste je vois qu’à la télé au moins le type français a disparu.

Il me reste mes films avec de Funès et Jean Marais. Le bel homo et l’immigré espagnol pour me sauver du déluge, ouf, moi marié à l’ukrainienne par un prêtre serbe, puis flanqué de mes témoins chinois (Kevin) et british (Simon) à la mairie…

La femme de ménage (mon maître…) me dit que la vie au Portugal est devenue trop chère suite à cette invasion de retraités français ou autres qui se sont fait avoir et ont déclenché une inflation immobilière. C’est prison planète, on France elle paie des impôts, au Portugal, les prix sont trop chers.

On ne va pas s’affoler comme ça, d’autant que tout le monde se plaint du service internet en France qui permettrait au moins de fuir cette réalité française faite de bagnoles, de Carrefour, de taxes à l’infini et de gueules menaçantes dans les aéroports et aux poste-frontières (des femmes-gendarmes bien armées et surtout bien grasses, prêtes à sauter sur le premier congé-maladie venu).

Je sais, je n’ai qu’à changer de crémerie si je ne suis pas content. C’est fait, mais je vous dis qu’un jour le SDF crèvera ici sous le poids des impôts. Notre maître taré le taxera.

« Ils écoutaient sans répondre, comme le père Gouy, prêt à accepter tout gouvernement, pourvu qu’on diminuât les impôts. »

Bouvard et Pécuchet, p.194