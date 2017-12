Exclusif Bonnal : comment Steve Jobs humilia Obama et prouva la supériorité chinoise peu avant sa mort…

Quand Steve Jobs rappelait à Obama l’infériorité technologique américaine

De la supériorité intellectuelle et technologique des chinois…

J’ai déjà évoqué le problème en commentant la médiocre bio d’Isaacson sur Steve Jobs : les chinois ont des usines car les chinois sont plus capables d’y travailler que les américains, même si les actionnaires US ramassent plus de dollars au passage. Apple emploie 700 000 techniciens et 30 000 ingénieurs en Chine ; il n’y a pas ou plus cette masse de diplômés et de gens capables en Amérique.

Un article du Business insider nous rappelle ce chapitre étonnant du livre d’Isaacson. Mal traduit par Google il donne donc :

« La plupart des gens respectent à Barack Obama, le président des États-Unis.

Mais pas Steve Jobs, le défunt roi d’Apple.

C’est ce qui a été mis en évidence lors d’un dîner organisé en février 2011 par le président Obama, John Doerr, estimé capitaliste de Kleiner Perkins.

Avant le dîner, Doerr a envoyé un menu à Jobs.

Jobs a indiqué à Doerr que la morue, les lentilles, et d’autres plats étaient trop « snooty ».

Ils ne sont « pas qui vous êtes, John », aurait déclaré Jobs.

La fortune nette de Doerr est estimée aujourd’hui à 3 milliards de dollars – assez de richesse pour acheter de la fantaisie. »

La suite est plus intéressante :

« Une fois le dîner arrivé, Jobs a dit à Obama qu’il n’y avait pas assez d’ingénieurs qualifiés aux États-Unis.

Jobs a déclaré qu’il devrait y avoir un programme où les étrangers qui ont obtenu un diplôme d’ingénieur pourraient obtenir un visa pour rester aux États-Unis.

Obama – avec ce que l’on peut imaginer être sa patience – a expliqué qu’un tel programme ne pouvait se réaliser que dans le Dream Act , un projet de loi autorisant les résidents illégalement arrivés aux Etats-Unis en tant que mineurs et diplômés. Mais les républicains l’ont bloqué.

Toute la chose a irrité Jobs.

« Le président est très intelligent », a déclaré Jobs à Isaacson , « mais il a continué à nous expliquer pourquoi les choses ne peuvent pas se faire ».

Jobs a continué à appuyer sur l’angle de l’ingénierie lors du dîner, disant qu’à l’époque Apple employait 700 000 ouvriers en Chine, plus 30 000 ingénieurs pour soutenir ces travailleurs.

Il a rendu perplexe Jobs. Car puourquoi ces ingénieurs ne pourraient-ils pas être américains?

Il n’y avait pas de barrière d’éducation géante. Ils n’avaient pas besoin d’être titulaires d’un doctorat. Ils pourraient être éduqués dans des écoles de métiers.

Si ces ingénieurs étaient américains, alors les usines pourraient l’être, aussi.

« Si vous pouviez éduquer ces ingénieurs, » a-t-il dit, « alors nous pourrions déplacer plus d’usines de fabrication ici. »

Isaacson a rapporté que le raisonnement de Jobs colle à Obama.

Au cours du mois suivant, il a dit à plusieurs reprises à ses assistants que «nous devons trouver des moyens de former les 30 000 ingénieurs de fabrication dont Jobs nous a parlé. »

Il y a quelques pistes à retenir de cette rencontre entre les figures de l’histoire:

Comme d’habitude le programme US débouchera sur du pipeau… Les USA montrent y compris sur le plan militaire leur infériorité. Leur puissance ne concerne plus que le monde virtuel : les banques, les marchés, les images. Malheureusement cette puissance est encore grande. Car avec de neuf heures de connexion TV-radio-web il est difficile d’échapper à cette matrice de désinformation, de trituration et de corruption qui reste pour l’essentiel américanisée.

Bibliographie

Nicolas Bonnal – Internet nouvelle voie initiatique (Les Belles Lettres)

Walter Isaacson – Steve Jobs