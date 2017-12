Un grand coucou à la NSA, record battu de lecteurs aux USA ! Manque de Poe, on a Edgar pour tromper au bas mot Obama !

Pendant quelque temps, tout alla le mieux du monde ; seulement, il y avait là des habitudes de blague qui étaient quelque chose de prodigieux. La chose néanmoins finit

ainsi : les treize États, avec quelque chose comme quinze ou vingt autres, se consolidèrent dans le plus odieux et le plus insupportable despotisme dont on ait jamais ouï parler sur la face du globe.

Je demandai quel était le nom du tyran usurpateur.

Autant que le comte pouvait se le rappeler, ce tyran se nommait : La Canaille.

Ne sachant que dire à cela, j’élevai la voix, et je déplorai l’ignorance des Égyptiens relativement à la vapeur.

Le comte me regarda avec beaucoup d’étonnement, mais ne répondit rien. Le gentleman silencieux me donna toutefois un violent coup de coude dans les côtes, – me dit que je m’étais suffisamment compromis pour une fois, – et me demanda si j’étais réellement assez innocent pour ignorer que la machine à vapeur moderne descendait de l’invention de Héro en passant par Salomon de Caus.

Petits entretiens avec une momie, traduit par Baudelaire (ebooksgratuits.com)