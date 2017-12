Un lecteur commente la crèche (la triche) de Rhum (de Rome)

Tout n’est que confusion dans cette scène. L’homme nu est représenté dans une pause lascive. Un peu dans la même idée que celle de l’Archevêque Paglia (un proche de Bergoglio), entrelacé au milieu d’autres hommes nus)… avec des pectoraux et les tablettes de chocolat en plus. On peut d’ailleurs se demander si l’homme qui est de l’autre côté du bout de linge (qui n’est d’ailleurs pas le Christ) n’est pas occupé à lui enlever le peu qu’il lui reste…

Quant au mort, ce n’est pas au Christ non plus qu’il est relié non plus. C’est simplement un mort dont rien ne peut laisser penser qu’il va être ramené à la vie. On peut même imaginer qu’il est sur le point d’être incinéré.

Bref. Le contraire d’une vision christo-centrique. Une vision pleine de confusion (Facebook censurant l’image de la crèche comme sexuellement offensante. .. ce n’est pas une grenouille de bénitier qui le dit).

Une image contraire à la vie naissante du Rédempteur. Ce n’est sans doute pas sans raison que la Rai s’est bien gardée de montrer ces détails scabreux lors de l’angelus d’hier…