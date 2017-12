Adolf ringard contre leur art contemporain

Adolf contre leur art contemporain

Je regardai hier soir une émission regrettable sur le navrant festival satirico-routard Burning Man au Nevada (la cinq).

On ne devient pas un provocateur en jouant au rebelle. Le rebelle c’est le nouveau riche et l’essence de ce système fondé sur la pub et le show-off facétieux. Non. On devient au contraire un provocateur monstrueux en étant un réac. La preuve par neuf et par un monstrueux et arriéré dictateur amateur de Schiller, Schopenhauer et Wagner :

« Ces phénomènes morbides pouvaient d’ailleurs être constatés en Allemagne, dans presque tous les domaines : tout paraissait ici avoir dépassé le point culminant et se hâter vers le précipice. Le théâtre tombait visiblement plus bas et aurait déjà à ce moment disparu sans merci comme facteur de culture, si, tout au moins les théâtres de la cour, ne s’étaient pas dressés contre la prostitution de l’art. Si l’on fait abstraction de ces théâtres et de quelques autres exceptions célèbres, les représentations de la scène étaient telles qu’il eût été préférable pour la nation d’éviter tout à fait de les fréquenter.

C’était un signe affligeant de décomposition intérieure, que de ne plus pouvoir envoyer la jeunesse dans la plupart de ces « centres d’art », comme on les appelait, ce que l’on avouait publiquement sans vergogne, avec cet avis général digne de figurer dans un musée : « Entrée interdite aux jeunes ! »

Pensez un peu que l’on était obligé de prendre de telles mesures de prudence, en des endroits qui devaient exister su premier chef pour participer à la formation de la jeunesse, et qui ne devaient pas servir à l’amusement de générations âgées et blasées. Qu’auraient pensé les grands dramaturges de tous les temps d’une telle mesure, et qu’auraient-ils dit surtout des circonstances qui l’avaient provoquée ? Comment se seraient détournés Schiller avec fougue, Goethe avec violence i

Mais que sont vraiment Schiller, Goethe et Shakespeare devant la nouvelle poésie allemande ? Des phénomènes vieux, usés, d’un autre âge et dépassés ! Car la caractéristique de cette époque, la voici : elle a non seulement produit plus de malpropreté mais, par-dessus le marché, elle souillait tout ce qu’il y a de vraiment grand dans le passé. C’est d’ailleurs un phénomène que l’on peut toujours observer à de pareilles époques. Plus les productions d’une époque et de ses hommes sont viles et misérables, plus on hait les témoins d’une grandeur et d’une dignité passées, si elles ont été supérieures. Ce que l’on préfère dans de telles époques, c’est d’effacer les souvenirs du passé de l’humanité pour présenter mensongèrement sa propre camelote comme de l’art, en supprimant toute possibilité de comparaison.

Aussi chaque nouvelle institution essayera, plus elle sera lamentable et misérable, d’effacer d’autant les derniers vestiges du passé ; tandis qu’une rénovation véritable et grande de l’humanité peut se relier sans crainte aux belles œuvres des générations passées, et même elle cherche souvent à les mettre en valeur. Elle n’a pas à craindre de pâlir devant le passé, mais elle donne par elle-même une si précieuse contribution au trésor commun de la culture humaine que, souvent, elle voudrait maintenir elle-même le souvenir des œuvres anciennes pour leur conférer l’estime qui leur revient, ceci afin d’assurer dès lors, à sa production nouvelle, la pleine compréhension du présent.

Celui qui ne peut donner au monde, par lui-même, rien de précieux, mais qui essaie de faire comme s’il voulait lui donner Dieu sait quoi, celui-là haïra tout ce qui a été réellement donné et il se plaira surtout à le nier ou même à le détruire.

Et ceci ne porte pas seulement sur les phénomènes nouveaux en matière de culture générale, mais concerne aussi les phénomènes politiques. Moins un mouvement révolutionnaire a de valeur par lui-même, plus il haïra les anciennes formes.

Ici encore, on peut voir combien le souci de laisser apparaître son propre ouvrage comme estimable, peut conduire à une haine aveugle contre ce que le passé a transmis de bien et de supérieur. »

Et dire que ce facétieux provocateur est cité cent millions de fois par Google et qu’il était l’idole des Who et de David Bowie à l’époque du rock créatif des seventies !

Sources

Nicolas Bonnal – La damnation des stars (éditions Filipacchi)

Mon compas (par Adolf Equerre)