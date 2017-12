La Hyre se rebelle avec El Mokrani

Je ne connaissais pas cette horreur, l’affront fait aux musulmans, non mais décidément,

et re-belotte avec les harkis, quel pays de cons !!!

Quand on se croit le détenteur de toutes les vertus malheureusement, l’on n’estime n’avoir qu’à se comporter comme le plus vicieux.

J’ai toujours pensé qu’une république avec des colonies ne peut pas marcher, déjà enfant, je sentais le couac, liberté égalité fraternité

enseigné aux indigènes, c’est une bombe à retardement.

Comme dans Archimède le Clochard, y plus de nègre, ils font tous la révolution ou leur licence de lettres…

Ben oui, allez apprendre à un « inférieur » colonisé la fraternité et la liberté et l’égalité…

Mais pour qui se sont battus tous ces héros et pour quoi, on exige le sacrifice des français et de leurs colonies pour payer et sauver leur saint frusquin,

donnez votre or pour la liberté et votre vie et celles de vos enfants par la même occasion… Elle est belle leur France républicaine, je ne battrai jamais pour ça.

Pour moi il n’y a aucun rapport avec la France que j’aime et ce pays fut-il légal. Ces millions de morts depuis la révolution ne sont pas morts pour la France, non la France n’a jamais été aussi humiliée et minable, dans la victoire comme dans la défaite d’ailleurs, ils sont morts pour sauver la république des filous.

Ils ont tué leur roi, ils ont abandonné leurs églises, ils ont abandonné leur religion et maintenant ils conchient leur histoire et leur mémoire.

Les poubelles de l’histoire.

