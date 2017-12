Louis-Ferdinand Céline et la chute du monde libre en 1848

C’est dans Semmelweiss, et dans Nicolas Bonnal, Céline, le pacifiste enragé.

Fin du romantisme et début du monde gris, triste et enfermé de Flaubert et Dostoïevski. Ere de l’industrie littéraire, américanisation et société bourgeoise. Le monde libre et romantique et littéraire est mort en 1848, camarades, et voici comment Céline en rend compte dans sa géniale thèse ignorée sur le médecin sauveur des femmes (28% de mortes en couches, les malheureuses, par fièvre puerpérale) Semmelweiss…

« Encore faut-il convenir qu’il les aurait perdus de toute façon, car la guerre est déclarée dans les mois qui suivent. Presque aussitôt Buda est prise, pillée par une armée de Croates. La famine s’y installe. Il devient facile aux Autrichiens de repousser les Croates affamés et bientôt ils s’unissent aux Russes pour écraser la Hongrie. Celle-ci paye en définitive les frais de ce chaos qui débuta peu après la retraite de Metternich pour prendre fin à la bataille de Villajos. Après cette grande défaite l’anarchie se cristallisa dans un ordre nouveau et sous la forme d’une dictature militaire cupide et méticuleuse. Sous elle, par elle, la Hongrie est mise en coupes régulières, entièrement dépouillée.

Pour les individus c’est la misère, pour l’esprit c’est la nuit qui tombe de 1848 à 1867.

Une nuit presque absolue puisque la plupart des intellectuels sont bannis, les médecins surtout.

Balassa, recteur de l’université de Budapest, fut emprisonné et presque tous les professeurs durent partir en exil. Les journaux scientifiques eux-mêmes furent interdits. Le Dr Bujatz, directeur de la Gazette médicale, dut s’enfuir en Suisse. Il n’y avait d’autorisée qu’une seule société de médecins pour la Hongrie, elle siégeait à Pest une fois par mois sous la surveillance effective d’un commissaire de police.

Jamais tyrannie ne fut si pénétrante, si odieuse. On se prit à regretter Metternich.

« Nous ne pouvons plus nous voir, personne n’est plus au courant des efforts communs, plus d’émulation, nous vivons dans les ténèbres. » Telle est la plainte du professeur Kotanyi au cours de ces terribles années. Dans cette misère morale et physique il faudra cependant vivre désormais et vivre devient le pénible problème de tous les instants pour les médecins de l’époque. On ne les paye pour ainsi dire plus. Avec quoi ? Les impôts extraordinaires succèdent aux impôts ordinaires, sans compter les amendes. »

Basculement paradigmatique.

Le monde libre européen perd de son génie, à coups de banque et de technocratie… Idem en Amérique, encore une terre libre et aristocratique, de culture française et féodale, avec la mort de Poe, le déclin d’Hawthorne et de Melville. La grande culture nord-américaine deviendra moderniste en oubliant ses génies picturaux comme Bierstadt et Thomas Cole (découvrez, téléchargez) Avènement de la mondialisation marchande prédite par Marx et noyage des extases chevaleresques, religieuses et littéraires dans les eaux glacées du calcul égoïste.