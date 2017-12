Vous reprendrez bien un verre de Ley avec le docteur Plouvier ?

Reprendrez-vous un verre de Ley avec le Dr Plouvier ?

Né en 1890, il est l’un des très nombreux enfants de pauvres agriculteurs rhénans. Très brillant élève, il devient Dr ès Sciences (chimie). Artilleur puis observateur dans l’aviation durant la Grande Guerre, il est grièvement blessé (fractures multiples et trauma crânien) lors du crash de son avion en juillet 1917, sur le front Ouest. Prisonnier de guerre (assez maltraité) des Français, il n’est libéré qu’à la fin de 1919.

Ingénieur chimiste à Leverkusen, il entre au NSDAP en 1925. Cette même année, il est élu Gauleiter de Rhénanie du Sud par ses camarades. À la fois socialiste réformateur et admirateur inconditionnel d’Adolf Hitler, il s’oppose aux frères Strasser, davantage nationaux-bolcheviks que nazis.

En juin 1932, il est appelé à la direction munichoise du NSDAP, pour y préparer les cadres du Parti : il devient le chef de la PO-2 : seconde section de l’organisation politique. Le 2 juin 1933, il est nommé Reichsleiter, responsable de tous les organismes du NSDAP dotés d’une personnalité juridique, singulièrement des écoles et des centres de formation.

Organisateur hors de pair, c’est lui que le Führer charge de diriger le syndicat unique, créé le 10 mai 1933, pour remplacer les multiples syndicats du Reich de Weimar, dissous le 2 mai. Sous sa direction, le DAF (Deutsche Arbeits Front – Front Allemand du Travail), où l’adhésion n’est nullement obligatoire et la cotisation est 25% moins élevée que celle des anciens syndicats, met en place un dialogue permanent avec les employeurs, une formation professionnelle des jeunes et un perfectionnement continu des travailleurs.

Le DAF obtient l’égalité de salaire entre hommes et femmes, à travail égal, ainsi que des primes de rendement, de fidélité et de pénibilité. Le DAF finance le projet Beauté du Travail : de 1933 à 1939, 12 000 entreprises ont leurs sites de travail et leurs cantines embellis et améliorés. On comprend qu’en 1944, 30 millions de travailleurs cotisent volontairement au DAF, d’autant que cela leur permet de jouir de l’exceptionnelle organisation de loisirs : le KdF (Kraft durch Freude – la Force par la Joie), dont les réalisations demeurent inégalées. Le DAF finance la réalisation de la voiture bon marché : la Kefa (ou coccinelle) dont 20 millions seront commercialisés après-guerre par la société Volkswagen… et 20 000 en 1938-39, contrairement aux allégations de certains « historiens ».

Ley fait obtenir les mêmes droits sociaux aux travailleurs volontaires étrangers, venant œuvrer dans le Reich, qu’aux Allemands, mais pas aux requis du STO. De ce fait, la légende noire en fera le « bourreau » des travailleurs forcés, alors qu’il n’a strictement aucun pouvoir sur eux (ils dépendent de l’administration du Gauleiter Fritz Sauckel, plénipotentiaire pour le Travail, et du ministre des Armements et de la Production de guerre, Albert Speer). D’une manière générale, les Anglo-Saxons et les marxistes se sont acharnés sur sa mémoire… hommage involontaire rendu à son efficacité.

Les accusations personnelles de corruption sont infondées. Il est exact qu’il buvait trop, mais il a été désintoxiqué avec succès de son alcoolisme, en 1943, par le Pr. Theo Morell, l’excellent médecin personnel (lui aussi très calomnié) d’Adolf Hitler. Orateur simple et chaleureux, il était très apprécié des ouvriers et méprisé des cuistres, en raison de ses lapsus et d’une élocution hachée depuis son trauma crânien de 1917.

Durant les années 1944-45, effrayé par la progression de la marée humaine soviétique, il a conseillé au Führer l’emploi des gaz de combat (Sarin et Tabun), mais Adolf Hitler s’y est refusé.

Fait prisonnier par l’US-Army, détenu à la prison de Nuremberg, il s’est pendu dans sa cellule le 25 octobre 1945… une dizaine de ministres et de secrétaires d’État en ont fait autant, de 1945 à 1947.

Son mot d’adieu contenait ces termes : « J’étais à côté d’Hitler dans les bonnes années. Je ne veux pas l’abandonner dans le malheur. Le seigneur a guidé tous mes actes. Il m’a procuré une situation élevée ; à présent, Il m’abaisse ».