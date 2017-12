Adonis, la mort des dieux et le plus bel épisode de Star Trek

La mort des dieux et le plus bel épisode de Star Trek

C’est mon épisode de Star Trek préféré et c’est aussi celui de mon compagnon télé Frédéric, admiratif de la splendide blonde à l’ancienne (à la Nerval) qui tente le dieu. Rappelez-vous la Genèse (VI, 2) :

« …les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu’elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d’entre toutes celles qu’ils choisirent. »

En anglais cela donne Who mourns for Adonis ? Qui va pleurer Adonis à part ceux qui lisent Ovide et vibrent en contemplant l’épi de blé ?

L’épisode fut écrit par un certain Ralston ; quelles étaient ses intentions réelles ? C’est toujours ce que qu’on me demande quand je me lance dans des explications ésotériques. Le sujet donc : un dieu (un champ de forces au départ) retient le vaisseau spatial et son équipage. Il veut garder ces humains pour l’adorer. Ils vont refuser et se rebeller, mais la merveilleuse blonde est un temps séduite par sa puissance et son charisme ; ce dieu est Apollon.

C’est un des épisodes où Kirk est le meilleur. D’un côté il veut libérer son équipage de la tutelle de la religion et du « worship » (mot qui rime avec « ship », la navigation ayant elle-même une haute signification spirituelle), mais de l’autre il comprend que cet extraterrestre est vraiment l’ancien Apollon qui avait enchanté les bergers et il regrette sa décision. Car à quoi bon tout le tintouin sur le monde moderne et la technologie qui ne nous mené nulle part ? Kirk a l’excuse qu’à son époque (les sixties…) on croit encore vaguement au futur.

Le dieu est conscient de sa faiblesse. Il avait besoin de la prière sinon il cessait d’être. Il parle comme le Sylvebarbe de Tolkien des hommes et des temps qui ont changé, de sa prochaine disparition.

Vous avez bien lu : on est dans la mort des dieux, une mort qui va plus loin que celle du pâle fnatôme chrétien et moralisateur de Nietzsche. C’est la mort des dieux selon Martin Heidegger, Maurice Blanchot, Louis-Ferdinand Céline lui-même et Friedrich Hölderlin. Ce dernier, grand poète romantique allemand, inspiré par la Grèce ancienne écrivait vers 1800 : « les dieux sont peut-être vivants, mais dans un autre monde, au-dessus de nos têtes. »

Zwar leben die Götter…

Aber uber dem Haupt droben in anderer Welt. »

C’est dans Brot und Wein, et le sublime poète allemand évoque aussi les titans, le nectar et les Hespérides… Il a inspiré Star Trek Hölderlin ?

Et comme on cita Nerval, on rappellera Delfica aux meilleurs des nostalgiques :

Ils reviendront, ces Dieux que tu pleures toujours !

Le temps va ramener l’ordre des anciens jours ;

La terre a tressailli d’un souffle prophétique…

Hölderlin ajoute que l’on vient trop tard (zu spät).