Apocalypse touristique : la préface de Kevin Hin

Lorsque je songe au voyage, me viennent à l’esprit les vers de Charles Baudelaire, écrits au 19ème siècle dans sa célèbre « Invitation au Voyage » :

« Là, tout n’est qu’ordre et beauté,

Luxe, calme et volupté ».

Tel était le cas à l’époque, lorsque le voyage rimait avec découverte, parcours initiatique du sage, luxe inaccessible au commun des mortels, seulement ouvert aux personnes fortunées et éduquées. Cette situation a perduré, malgré les avancées technologiques où le fiacre fut remplacé par le train, la caravelle et enfin l’avion à réaction jusqu’au milieu des années 90 – qui se souvient encore des billets d’avion en papier carbone, des jeux donnés aux enfants lors de chaque vol Air France et des repas chauds sur les vols entre Nice et Londres ?

Or, depuis l’avènement et l’apogée des compagnies dites « low cost » comme easyJet, Ryanair et plus récemment Norwegian et Wizz Air, les voyages se sont démocratisés et certaines destinations ont vendu leur âme au sacrosaint dollar touristique et ont de ce fait perdu leur charme.

C’est ce que Nicolas Bonnal appelle « l’apocalypse touristique », une expression qui décrit à elle seule les dérives de la mondialisation, de ses excès extrêmes et la popularisation voire la paupérisation du plaisir du voyage.

Ce recueil d’essais, puisés de l’expérience de l’auteur au cours des dernières années, combine satire, polémique et humour pour s’indigner contre les dérives du voyage de masse. Mais nous ne sommes pas pour autant dans le négatif ni dans le pessimisme : le voyage arrive tout de même à distiller de la poésie, même de nos jours, et Nicolas Bonnal relate ses expériences positives qui lui permettent de déceler de l’optimisme, tant que nous suivrons une philosophie touristique ouverte, responsable et s’inscrivant dans la durée.

Nicolas Bonnal est depuis presque trente ans maintenant un ami et un mentor : il a contribué à m’enseigner le français lors de mes premiers pas au collège, mais c’est surtout autour des récits de voyages que nous avons développé cette longue amitié. La passion du voyage et l’amour des belles choses sont toujours là et c’est ce qui ressort de la lecture de ces essais.

Restons optimistes sur l’avenir de notre belle planète, faisons de belles rencontres et laissons-nous transporter dans le désert d’Atacama et dans les recoins tranquilles et perdus de l’Alhambra de Grenade, loin des foules et de l’apocalypse touristique.

Ainsi, comme le préconisait déjà au 16ème siècle Joachim du Bellay, nous pourrons, heureux comme Ulysse, rentrer de nos beaux voyages !

Kevin HIN

Juillet 2017