Comment Facebook compromet famille et sécurité (parles anciens employés)

Il recommande tout simplement de « rompre » avec les réseaux sociaux. Chamath Palihapitiya, ancien vice-président chargé de la croissance de l’audience de Facebook, a tenu en novembre des propos extrêmement critiques envers son ancien employeur, l’accusant de « détruire le fonctionnement de la société », comme l’a repéré le site américain The Verge, lundi.

Lors d’une conférence universitaire, celui qui avait intégré l’entreprise en 2007, trois ans après son lancement, dénonce ainsi une « merde » que ses enfants n’ont pas le droit d’utiliser. Chamath Palihapitiya assure notamment se sentir « immensément coupable ». « Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social », juge-t-il.

« C’est un problème global »

L’ancien responsable de Facebook, désormais à la tête de Social Capital, un fonds qui favorise le développement de la santé et de l’éducation, égrène les raisons de sa colère : « Absence de civisme, de coopération, de la désinformation, de fausses vérités… Ce n’est pas un problème américain, il ne s’agit pas de publicités russes, souligne-t-il. C’est un problème global. »

Comme le rappelle The Verge, Chamath Palihapitiya n’est pas le premier ex-employé de Facebook à pointer les dérives du réseau social ces dernières semaines. En novembre, l’ancien président de l’entreprise Sean Parker s’était présenté comme un « objecteur de conscience » vis-à-vis du site, assurant que celui-ci avait bâti son succès « en exploitant la vulnérabilité de la psychologie humaine. »

« Dieu sait ce que ça fait au cerveau de nos enfants »

Il citait alors la « dopamine » provoquée par les interactions sur Facebook, et dénonçait « une boucle infinie de validation sociale ». « Dieu sait ce que ça fait au cerveau de nos enfants », s’alarmait-il.

Le Monde souligne que le même mois, Sandy Parakilas, qui avait travaillé chez Facebook de 2011 à 2012 sur les questions de vie privée, avait publié une violente charge dans le New York Times. « Ce que j’ai vu de l’intérieur était une entreprise qui privilégiait la collecte de données de ses utilisateurs plutôt que de les protéger des abus », s’offusquait-elle. Avant de mettre en garde : « Les politiques ne devraient pas permettre à Facebook de se réguler lui-même. Parce qu’il ne le fera pas. »

« Nous avons pris conscience de nos responsabilités »

Mardi, le réseau social, qui revendique deux milliards d’utilisateurs, a transmis un communiqué au quotidien du soir pour répondre aux déclarations de Chamath Palihapitiya. Celui-ci « ne travaille plus chez Facebook depuis plus de six ans, souligne la société. Facebook était alors une entreprise très différente, et en grandissant, nous avons pris conscience que nos responsabilités s’étaient elles aussi étendues. »

Le réseau social assure notamment avoir collaboré avec des chercheurs « pour comprendre les effets de notre service sur le bien-être ». Le même jour, l’entreprise a par ailleurs déclaré qu’elle allait désormais, dans un souci de « transparence », déclarer certains de ses revenus publicitaires dans les pays où elle les gagne et non plus en Irlande, au taux d’imposition plus avantageux.