De Gaulle et l’hostilité franco-américaine en 1943

Je le déclarai à l’envoyé spécial du Président. « Vous m’avez précisé pourquoi, de votre fait, nos rapports se trouvent altérés. Je vais vous indiquer ce qui, de notre part, contribue au même résultat. Passons sur les frictions épisodiques et secondaires qui tiennent aux conditions anormales dans lesquelles fonctionne notre alliance. Pour nous, voici l’essentiel : dans les périls mortels que nous, Français, traversons depuis le début du siècle, les États-Unis ne nous donnent pas l’impression qu’ils tiennent leur destin comme lié à celui de la France, qu’ils la veuillent grande et forte, qu’ils fassent ce qu’ils pourraient faire pour l’aider à le rester ou à le redevenir. Peut-être, en effet, n’en valons-nous pas la peine. Dans ce cas, vous avez raison. Mais peut-être nous redresserons-nous. Alors, vous aurez eu tort. De toute façon, votre comportement tend à nous éloigner de vous. »

Je rappelai que le malheur de 1940 était l’aboutissement des épreuves excessives que les Français avaient subies. Or, pendant la première guerre mondiale, les États-Unis n’étaient intervenus qu’après trois années de lutte où nous nous étions épuisés à repousser l’agression allemande. Encore entraient-ils en ligne pour le seul motif des entraves apportées à leur commerce par les sous-marins allemands et après avoir été tentés de faire admettre une paix de compromis où la France n’eût même pas recouvré l’Alsace et la Lorraine. Le Reich une fois vaincu, on avait vu les Américains refuser à la France les garanties de sécurité qu’ils lui avaient formellement promises, exercer sur elle une pression obstinée pour qu’elle renonce aux gages qu’elle détenait et aux réparations qui lui étaient dues, enfin fournir à l’Allemagne toute l’aide nécessaire au redressement de sa puissance. « Le résultat, dis-je, ce fut Hitler. »

J’évoquai l’immobilité qu’avaient observée les États-Unis quand le III e Reich entreprit de dominer l’Europe; la neutralité où ils s’étaient cantonnés tandis que la France subissait le désastre de 1940; la fin de non-recevoir opposée par Franklin Roosevelt à l’appel de Paul Reynaud alors qu’il eût suffi d’une simple promesse de secours, fût-elle secrète et à échéance, pour décider nos pouvoirs publics à continuer la guerre ; le soutien longtemps accordé par Washington aux chefs français qui avaient souscrit à la capitulation et les rebuffades prodiguées à ceux qui poursuivaient le combat.

« Il est vrai, ajoutai-je, que vous vous êtes trouvés contraints d’entrer dans la lutte, lorsque à Pearl Harbour les Japonais, alliés des Allemands, eurent envoyé vos navires par le fond.

L’effort colossal que vous fournissez, depuis lors, est en train d’assurer la victoire. Soyez assurés que la France le reconnaît hautement. Elle n’oubliera jamais que, sans vous, sa libération n’eût pas été possible. Cependant, tandis qu’elle se relève, il ne peut lui échapper que l’Amérique ne compte sur elle qu’accessoirement. A preuve, le fait que Washington ne fournit d’armement à l’armée française que dans une mesure restreinte. A preuve, aussi, ce que vous-même venez de me dire. »