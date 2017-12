Villiers de l’Isle-Adam et le délice architectonique italien

Ce que fait ici Villiers, c’est la description brève d’un locus amoenus. Un locus amoenus (littéralement « sans murailles ») est un palais, un jardin, en tout cas un lieu enchanteur et parfois dangereux : on a ce topos chez Homère, chez Ovide, Virgile, Chrétien de Troyes et Francesco Colonna (le songe de Poliphile, qui enchanta Nerval). On retrouve ce type d’habitat enchanteur dans les James Bond. Le palais enchanteur et piégeur du méchant…

Nicolas Bonnal a décrit un de ces topos dans son roman les territoires protocolaires. Il les étudie dans son livre Perceval et la reine.

Mais on écoute le maître Villiers, dans un de ses romans les plus fascinés, Isis, inspiré bien sûr par le culte littéraire de cette déesse multiculturelle en son temps. Vous pouvez le télécharger sur Wikisource.org.

« Le palais Fabriani était un labyrinthe superbe dont les méandres cachaient un ordre savant. Les grands architectes florentins du xve siècle y avaient dépensé un soin et une magnificence de plans extrêmes. La marquise n’y avait rien changé, — ou que fort peu de choses. Les secrets intérieurs de ce palais dataient de deux cents ans et, seule, dans ce monde, elle en tenait le fil d’Ariane.

Comme il était situé sur des terrains élevés, loin des autres palais, on ne pouvait, d’aucun édifice, plonger la vue pardessus les murs du parc et des jardins. Ces murs avaient de trente à trente-cinq pieds de hauteur et trois ou trois et demi d’épaisseur. Des lierres énormes, des fleurs et de la mousse les couvraient presque entièrement. La grille de la longue avenue se fermait par des battants en fer massif.

Les grands arbres étaient bien touffus et serrés dans les allées. Il y avait des statues antiques, une fontaine au mince filet d’argent reçu dans une urne d’albâtre ; des cygnes dans un bassin entouré de cyprès et bordé de marches en marbre blanc ; des buissons de rosés d’Egypte, des milliers de fleurs d’Asie et d’Europe, de larges feuilles tombées sur le gazon, des lévriers étendus et gracieux.

Et puis le grand silence.

Le parc, au milieu, était comme une vaste nappe d’herbe émaillée où jouaient des chevreuils et des gazelles. On ne sait quoi d’oriental émanait, au soleil, de ces parfums et de ces ombrages ; un charme mystérieux et profond courait dans l’air de cette solitude. Les jardins de Circé devaient être pareils.

Ce silence de grandeur enveloppait le palais depuis bien des années. Il n’en sortait jamais, à part ses nuits de fêtes ; nuits rares. — La porte intérieure de ces jardins était condamnée ; on n’y pouvait descendre que par le balcon de Tullia. »

Evidemment ces belles demeures ont comme chez notre ami Homère une forte charge érotique ! Comme c’est l’heure de coucher le lecteur, on n’en parlera pas…