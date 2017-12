Bientôt un texte sur les simulacres ; sujet du jour sous les empereurs romains déjà…

Lucrèce, De Nature rerum, IV

Lucrèce et les simulacres

Et maintenant je vais t’entretenir d’un sujet qui tient étroitement à ceux-là. Il existe pour toutes choses ce que nous appelons leurs simulacres, sortes de membranes légères, détachées de la surface des corps et qui voltigent en tous sens dans les airs. C’est eux qui le jour comme la nuit viennent effrayer nos esprits en nous faisant apparaître des figures étranges ou les ombres de ceux qui ne jouissent plus de la lumière ; et ces images nous ont souvent arrachés au sommeil, frissonnants et glacés d’effroi. Ne croyons pas que ce soient des mêmes échappées de l’Achéron, des ombres qui viennent errer parmi nous ; ni d’ailleurs que rien de nous puisse subsister après la mort, lorsque le corps et l’âme, frappés d’un même coup, ont été rendus l’un et l’autre à leurs éléments.