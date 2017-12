Présent de Noël : Nikki Haley et le fascisme gâteux et dilettante américain

Nikki Haley et le fascisme gâteux et dilettante américain

Elle est folle, elle est stupide, elle la grosse gueule la plus honteuse, arrogante, alambiquée de l’histoire de notre pauvre monde postmoderne et bien merdique : c’est Nikki Haley, incarnation de l’Amérique féministe et multiraciale (elle est hindoue, ou sikh je ne sais plus) la métastase du fascisme planétaire transhumain.

On lisait dans Libération (je n’ai pas lu ce journal depuis vingt ans au moins, mais même eux ont réagi) :

«Faites attention, Big Donald is watching you !» Voilà, en substance, la mise en garde envoyée à la communauté internationale par l’ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley – des menaces reprises mercredi par le président Donald Trump lui-même. Jeudi, l’Assemblée générale de l’ONU doit voter à New York sur une résolution condamnant la récente reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d’Israël. Et Nikki Haley a prévenu : «les Etats-Unis prendront les noms» de ceux qui soutiendront ce texte, présenté par le Yémen et la Turquie, au nom des pays arabes et de l’Organisation de la coopération islamique.

Pour s’assurer que le message soit bien reçu de tous, la représentante américaine l’a martelé sur deux canaux. Twitter, d’abord : «A l’ONU, on nous demande toujours d’en faire plus et de donner plus. Alors, quand nous prenons une décision, suivant la volonté du peuple américain, sur où mettre NOTRE ambassade, nous ne nous attendons pas à ce que ceux que nous avons aidés nous ciblent. Jeudi, il y aura un vote critiquant notre choix. Les Etats-Unis noteront les noms.»

Cette toquée menace le monde matin midi et soir. Grand bien lui fasse, grand bien nous fasse. Si 2018 devait servir enfin à quelques chose après une année somme toute très décevante, se serait au moins pour assister à l’effondrement de l’économie fictive et de la puissance fictive américaine, qui est encore trop prégnante selon moi dans un post-monde basé sur le simulacre et la consommation du virtuel. On verra si nous serons exaucés. En attendant il est marrant de constater qu’avec toute leur puissance les lobbies israélien et américain ne puissent s’appuyer à l’ONU que sur l’apport illustre du Togo, du Honduras et du Guatemala. La Palestine aplatie intimide l’humanité.

Je repensais aussi au très bon film de notre ami Lourcelles, plus grand critique de cinéma actuel. La dilettante décrivait l’épopée ludique d’une femme mûre qui ne veut plus rien être sinon emmerder tout le monde. Actuellement on voit que ce dilettantisme gagne la politique, l’économie, la diplomatie et même la religion avec Bergoglio. Cette civilisation odieuse et syphilitique retombe en enfance et ne mesure son aura qu’à sa capacité de faire n’importe quoi et surtout d’emmerder les autres. Avec des cataplasmes, avec des harpies (Philippe Grasset) comme Haley on n’est pas sortis de notre auberge.

Qui vit trop meurt vivant », écrit Chateaubriand ses Mémoires, et ce mot résume l’occident.