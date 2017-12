Absence de beauté et civilisation apostate (Schuon)

L’absence du besoin de beauté est une infirmité qui n’est pas sans rapport avec la laideur inévitable de l’ère machiniste, et qui s’est généralisée avec l’industrialisme; et comme il est impossible d’échapper à celui-ci, on fait de la dite infirmité une vertu et on calomnie la beauté et le besoin de beauté, conformément à ce proverbe : «Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage». Ceux qui ont intérêt à l’assassinat public de la beauté cherchent à la discréditer au moyen de mots tels que «pittoresque» ou «romantique», — exactement comme on étouffe la religion en l’appelant «fanatisme», passer la laideur et la trivialité pour le «réel»; c’est réduire la beauté à un luxe de peintres et de poètes. Le culte du hasard — du hasard laid et trivial — trahit la même intention ; le «monde comme il est», c’est la laideur et la trivialité cueillies dans le chaos des coïncidences.