Annaud, Hésiode et Jean Mermoz : cadeau princier de Pierre !

« Il faut un outil pour entrer en contact avec le monde. Il faut un rabot, une charrue….Ainsi, ces hommes à travers leurs commandes d’ avion, par la magie de l’ instrument de leur travail, s’ étaient formés une sorte de sagesse campagnarde. Eux aussi, ils les rencontraient d’ égal à égal, ces divinités élémentaires : la nuit, le jour, la montagne, la mer, l’ orage; ils surveillaient leur ciel, simplement comme ces terriens eussent surveillé leurs vignes. Ce fut la source de leur sérénité…. »

« Il nous a bien fallu comprendre qu’ ils ne rentreraient plus, qu’ ils reposaient dans cet Atlantique Sud dont ils avaient si souvent labouré le ciel. »

Mermoz,, décidément, s’ était retranché derrière son ouvrage, pareil au moissonneur qui, ayant bien lié sa gerbe, couche dans son champ. » Jean Mermoz, vu par Antoine de Saint Exupéry. En mode Hèsiode, Ἔργα καὶ Ἡμέραι Les Travaux et les Jours. A moins que ce soit en mode, Gaston Roupnel, Histoire de la campagne française.

Sur Les Travaux et les Jours, la récolte du solstice d’ hiver sur le site du journalier agricole du web donne :

« George Dumézil a perçu dans le mythe hésiodique des races l’héritage d’une doctrine indo-européenne des âges du monde et en a proposé une lecture tri-fonctionnelle, le comparant à la doctrine indienne des quatre âges du monde.Jean Pierre Vernant confirmera cette interprétation, notant que les âges du monde se caractérisent par l’âge de leur population. Or et argent, vitalité, bronze et Héros, vie adulte, fer « une existence qui se dégrade au long d’un temps vieilli et usé ». Le mythe hésiodique rejoint alors le Chant de Rigr du domaine scandinave où le dieu Heimdall, en père de l’humanité, engendre les trois grandes classes (ou races) d’hommes ; esclaves, paysans libres et nobles. »

Mermoz pestait sur le fait de voler sur hydravion. Une trapanelle. L’ hydravion, c’ était du passé. Le Paléolithique inférieur. Pas marin, peu aérien. L’ hydravion n’ avait rien d’ aérodynamique. Mais il rassurait les riches et les hommes politiques. Lesquels pensaient que les flotteurs seraient leurs bouées en cas d’ incidents et d’ amerrissage. « Je pétoche donc je suis », leur devise de toujours. Mermoz était laboureur. Venait de l’ Aisne, région agricole. Voyageait avec l’ insouciance du terrien. Avait réchappé à maints accidents dont l’ un après un saut en parachute déchiré par une pièce de son propre avion. Mermoz avait été détenu comme otage. Bu l’ eau de son radiateur. Mais Mermoz réfléchissait. Il écrivit même au Ministre sur les bons virages techniques à prendre. Pour l’ avion de guerre, c’ était le Devoitine 520. Il demandait des moteurs plus puissant pour ce zinc. Le Devoitine 520 n’avait rien à envier au Messersschmitz. Ligne épurée, moteur puissant, mais pas assez pour Jean. Un bel avion. Abandonner les hydravions et passer aux vrais avions terre-air, c’ etait son pronostic. René Couzinet, son Arc en ciel, son Couzinet 33, son 70. Et le B 4. Des avions capables de voler à plus de 500 km/h. Les avions Couzinet avaient quinze ans d’ avance ! Pouzins sur Internet, Couzinet dans les airs : arriérés de ministres ! Pauvre France ! Nos avions « kérosénovore et champ agricolovore » feraient sourire Mermoz et Couzinet.

Mermoz, c’ est paganisme, lecture du ciel, du brouillard, des nuages, des mers, des montagnes, des tempêtes. De la confrontation naît l’ apprentissage. La modestie aussi.

Disparu en 1936, Mermoz pensait déjà la guerre inévitable avec l’ Allemagne. Et sa terre de France passait avant sa propre sécurité. Une nuée de Devoitine commandée par Mermoz, Saint Ex à droite, Maridor à gauche, aurait, certitude absolue, déchiré le ciel de Sedan !

Les Ailes du courage de Jean Jacques Annaud s’ attache à restituer cette « ambiance Mermozienne » de l’ aviation primitive. Sur les Ailes du Courage, on lira dans Jean Jacques Annaud, un cinéaste sans frontiére : « Le cinéma traduit mal l’ effroi que peut produire la sauvagerie de la nature, sa rugosité, sa rudesse. » Et plus loin ce commentaire : »Jean Jacques Annaud aime son pays beaucoup plus que beaucoup d’ autres de ses confrères ;il continue d’ y vivre entre Paris et la province, et de satisfaire sans protester les exigences de son percepteur. » Pour ce dernier point, pas une mince affaire dans le pays champion du monde des prélévements obligatoires.!

Passer de 3% de prélévements sous Louis XVI à quasiment 70% en 2017 justifiait bien une Révolution !

Les Travaux et les Jours ! « Et les Nuits avec, faut casquer, » nous souffle alors, goguenard Hèsiode !

https://fr.wikisource.org/wiki /Les_Travaux_et_les_Jours_%28H %C3%A9siode,_traduction_Lecont e_de_Lisle%29

https://www.amazon.fr/Mes-vols -Jean-Mermoz/dp/2081250772/ref =sr_1_1?ie=UTF8&qid=1513964905 &sr=8-1&keywords=mermoz+mes+ vols

https://www.amazon.fr/Une-br%C 3%A8ve-histoire-paganismes-cin %C3%A9ma-ebook/dp/B076Z2TH28/r ef=dp_kinw_strp_1

https://www.amazon.fr/Jean-Jac ques-Annaud-cin%C3%A9aste-sans -fronti%C3%A8res/dp/2876230976