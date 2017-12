Le symbolisme des matériaux de construction (Schuon)

Le symbolisme des matériaux de construction

… le fer est hostile, agressif, méchant, ce qui permet de comprendre le sens de l’envahissement du monde par le fer. Cette nature lourde et sournoise du fer exige que dans son utilisation artisanale, il soit traité avec légèreté et fantaisie, comme le montrent les vieilles grilles d’église par exemple, qui sont comme des dentelles; la méchanceté du fer doit être neutralisée par la transparence du traitement, ce qui n’est point une violation de la nature de ce métal, mais au contraire une légitimation et une mise en valeur de ses qualités, de sa dureté, de son inflexibilité; la nature sinistre du fer implique qu’il n’a aucun droit à une manifestation pleine et directe, mais qu’il doit être mâté ou brisé pour pouvoir exprimer ses vertus. Tout autre est la nature de la pierre, qui à l’état brut a quelque chose de sacré, ce qui est d’ailleurs aussi le cas des métaux nobles ; ceux-ci sont comme du fer transfiguré par la lumière ou par le feu cosmiques ou par des énergies planétaires. Ajoutons que le béton, — qui envahit, comme le fer, le monde entier, — est une sorte de contrefaçon quantitative et vile de la pierre : l’aspect spirituel d’éternité se trouve remplacé ici par une pesanteur anonyme et brutale; si la pierre est implacable comme la mort, le béton est brutal comme un écrasement.