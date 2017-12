Belle lettre orthodoxe…

Cher Nicolas,

En attendant de pouvoir célébrer la fête de la Nativité de Notre Seigneur selon le calendrier julien encore en usage chez les Russes, les Athonites, les Géorgiens et les Serbes, je tiens à vous féliciter pour la mémoire de la Naissance de Jésus Christ selon le calendrier grégorien.

Que toujours, la force et la grâce de Dieu vous accompagnent et vous mènent à bon port, là où il n’y a que beauté et poésie, psalmodies angéliques et rhaspodies hagioritiques. Puisse le Dieu-Homme vous compter parmi les siens dans son Royaume, par les prières de la Très Sainte Mère de Dieu.

En voyageant l’autre jour, j’écoutais une vielle émission du Libre Journal (10/10 1990), vous y étiez, vous disiez quelque chose comme cela (01h18) : » l’homme fini anormal dans un monde trop normal où l’on croit que la Grande Chartreuse est la femme du grand chartreux » : fantastique.

Sur un forum orthodoxe francophone, un membre très actif et très érudit recommanda ce livre :

https://www.akal.com/libro/las-iglesias-ortodoxas-en-espana_35034/

Peut-être qu’il vous intéressera, vous ou votre femme.

Je suis en Bretagne pour les trois fêtes : Nativité, Saint Basile et Théophanie. Votre lien « Vaughan Williams-The Lark Ascending » est si beau,; si doux si mélancolique, j’en ai du mal à me mouvoir sur les chemin de mes tendres années, où peines de cœurs et tristes souvenirs ravivent les douleurs de vieilles blessures… Ce n’est pas la patrie de Chateaubriand pour rien remarquez.

Encore de belles et saintes réjouissances liées à la Nativité de Notre Seigneur.

« C’est avec raison que l’amour est appelé source des vertus, fondement de la loi et des prophètes. Allons donc au bout de toute peine, jusqu’à ce que nous découvrions le saint amour. Par lui nous chasserons la tyrannie des passions, nus nous élèverons aux cieux, portés par les ailes des vertus, et nous verrons Dieu autant qu’il est possible à la nature humaine » — saint Théodore d’Edesse, Cent chapitres.

https://www.youtube.com/watch?v=lb0LPi7CLM8