Eddy Mitchell et le désir du cinéma classique

Mon gentil lecteur Pierre me souligne le rôle éducateur de notre bon Eddy Mitchell dans le domaine aigu et décati aujourd’hui de la cinéphilie.

J’étais moi-même un fan relatif de l’émission La dernière séance. Je suis revenu à ce cinéma bon enfant, grand public et classique en lisant le génial Louis Skorecki dans Libération (mais oui !), en lisant aussi le Jacques Lourcelles recommandé par le même Skorecki (énorme pavé de cinoche publié par Robert Laffont dans la collection Bouquins) et en redécouvrant le cinéma traditionnel en Espagne où il est resté populaire et bon marché (achetez sur Amazon.es, 5 euros en moyenne le classique).

J’ai beaucoup parlé du cinéma traditionnel hollywoodien dans mon libre sur Hollywood et le paganisme : mes maîtres traditionnels préférés sont Richard Thorpe (Quentin Durward, Ivanhoé, les chevaliers de la table ronde), Henry Hathaway (Peter Ibbetson, les chevaliers du Bengale, la rose noire) et Raoul Walsh, qui est le génie sauvage du cinéma US. Voyez son triplet magique : Gentleman Jim (sur la boxe et l’élitisme social), Colorado territory (chef d’œuvre du western qui devient un tragédie grecque et cosmique) et bien sûr White Heat, qui reste plus le grand film de gangster de l’histoire, le film sur la folle ubris américaine.

Eddy Mitchell, toujours bien informé, faisait aussi découvrir Tex Avery, des films de pirates, ceux de Jacques Tourneur (voyez encore mon livre), un génie français éduqué là-bas et revenu mourir au pays en Dordogne, fortune non faite !

Encore merci donc à Eddy Mitchell.