Philip K. Dick, la Sybille et la gnose américaine

La moitié des épisodes de Star Trek et des grands thèmes de la SF américaine sont inspirés par les mythes grecs (Atlantide, Utopie, Odyssée, héros civilisateur, etc.). Les colonies spatiales font plus penser aux colonies grecques qu’au banal Far West. Une grande partie des écrivains de SF travaillaient pour l’intelligence navale (le culte des bases…), étaient très cultivés, passionnés par les mythologies et le domaine spirituel, et ont même fondé leur religion, comme Ron Hubbard. Toute religion est fondée sur le contrôle mental d’après la doxa du monde moderne, alors on se doute qu’on s’en donna à cœur joie. Dans mon livre sur Ridley Scott j’ai développé deux chapitres sur les liens rétrofuturistes entre les mythes, les récits fondateurs, la bible, la tradition hyperboréenne et le futur spatial (et virtuel maintenant comme on sait) anglo-saxon. Scott a recyclé les Nephilim et les anges qui aiment les filles des hommes ou le livre d’Enoch par exemple – sans oublier le minotaure dans Alien. Blade runner est truffé de mythes. L’androïde, le meurtre du père, le golem, le déluge, sans oublier le symbolisme animal (hibou, serpent, panthère…).

Chez Dick on note une fascination pour les gnostiques grecs (lisez Valentin, et le livre publié par l’arbre d’or pour vous faire déjà une idée). Dans une nouvelle méconnue (elles le sont toutes, ou passablement mal comprises, les critiques-journalistes n’ayant pas la culture étendue et bariolée de Dick), Dick évoque la sibylle de Cumes avant de reprendre notre bonne vielle quatrième églogue selon saint Virgile : on l’écoute… Tout se passe il y a deux mille ans bien sûr mais on pense au futur !

“All Romans are aware of the existence of the Sibylline Books. We open them whenever the need arises.”

Dick ajoute ensuite – ou son narrateur sur la sibylle et les couloirs du temps (tiens, tiens…) :

« I myself, Philos Diktos of Tyana, have seen the Sibylline Books. Many leading Roman citizens, members of the Senate especially, have consulted them. But I have seen the Sibyl herself, and I of my own experience know something about her which few men know. Now that I am old — regretfully, but of the necessity which binds all mortal men — I am willing to confess that once, quite by accident I suppose, I in the course of my priestly duties saw how the Sibyl is capable of seeing down the corridors of time; I know what permits her to do this, as she developed out of the prior Greek Sibyl at Delphi, in that so highly venerated land, Greece…”

La sibylle annonce une ère des ténèbres (le christianisme ? mais dis-le, Dick, car c’est le but de l’américanisme que de déchristianiser la planète au nom de la gnose !) :

« She was smiling, but she had found me out. Now I could hear the conversation between her and the Immortals; she graciously made it audible to me.

« . . . only one of many, » the larger of the two Immortals was saying. « More will follow, but not for some time. The darkness of ignorance is coming, after a golden period. »

« There is no way it can be averted? » the Sibyl asked, in that melodious voice of hers which we treasure so.”

Ici une allusion aux mauvais empereurs à suivre façon Suétone :

« Augustus will reign well, » the larger Immortal said, « but following him evil and deranged men will come. »

Le christianisme est alludé et la sibylle bien sûr annonce qu’il sera crypté et mal décodé (vieille lune aussi des gnostiques et des hérétiques – je ne discute pas ce problème ici) :

“The other Immortal said, « You must understand that a new cult will arise around a Light Creature. The cult will grow, but their true texts will be encoded, and the actual messages lost. We foresee failure for the mission of the Light Creature; he will be tortured and murdered, as was Julius. And after that — »

Après ce sont les âges sombres, IE le moyen âge (ne faites pas comme Dick, lisez mon Perceval et la reine préfacé par le grand helléniste Richer pour entendre la hauteur initiatique du moyen âge !)

« Long after that, » the larger Immortal said, « civilization will draw itself up out of the ignorance once more, after two thousand years, and then — »

Deux mille ans d’âge des ténèbres ! Dick se met ensuite au latin, et son lecteur yankee avec :

The next day when I had to go see Mr. Erlaud, the Dean of Boys, I wrote on his blackboard, in Latin:

UBI PECUNIA REGNET

When he came in he turned red in the face, since he teaches Latin and knows that means,

« Where money rules. »

On évoque ensuite les immortels. Lisez sur mon blog le texte de Ciremya sur le capitaine Nemo (toutes les stars de la SF ou de BD ou d’aventure vernienne sont des Immortels spatiaux, des envoyés ET) que j’ai recensé ici. J’en redonne un extrait qui donne une vision hérétique du Christ :

« Par des moyens relativement similaires (la discipline du mental, stopper le dialogue intérieur), ces deux hommes nous montrent comment ne pas respecter un contrat que nous n’avons pas signé, à savoir servir de garde-manger. Le cas du Christ est différend en ce sens qu’il n’est pas un être humain standard : il a été envoyé par la Source (c’est peut-être un Elohim relié à la Source, ou un Planificateur) sur Terre pour essayer de rétablir la situation, et relâcher les mailles de la Matrice. Lorsque Jésus Christ parle du Père, il fait donc référence au Dieu des dieux, et non pas à une entité de l’Ancien Testament. En effet, le dieu faussement monothéiste de l’Ancien Testament est en réalité un Elohim rebelle (Lucifer lui-même, ou bien d’autres de moindre envergure : Yahvé, El Shaddat) ou un Annunaki (les fils des Elohim…, Genèse, chapitre VI, versets 1 – 2). Cette confusion entre Lucifer et le Dieu des dieux a été soigneusement entretenue au cours des âges par les principales religions (catholicisme, protestantisme, islam, judaïsme). Ainsi les textes anciens sont délibérément cachés (bibliothèque du Vatican) ou détruits (les codex des civilisations d’Amérique du Sud par les missionnaires), et ceux qui restent traduits de manière volontairement fallacieuse »

On finit » avec Dick et ses belles prévisions du temps des romains. Le narrateur se prend pour mon celte préféré Taliesin. Il évoque ses immortels, nos extraterrestres protecteurs :…

« Now, in my old age, I set forth this account for you, my Roman friends, here at Cumae, where the Sibyl lives. I passed either by chance or by design into the far future, into a world of tyranny, of winter, which you cannot imagine. And I saw the Immortals which assist us also assist those, two thousand years from now! Although those mortals in the future are — listen to me —blind. Their sight has been taken away by a thousand years of repression; they have been tormented and limited, the way we limit animals.”

Comme toujours ce monde de grands initiés (Illuminés…) cherche à nous réveiller :

« But the Immortals are waking them up —will wake them up, I should say, in time to save them. And then the two thousand years of winter will end; they will open their eyes, because of dreams and secret inspirations; they will know — but I have told you all this, in my ancient, rambling fashion.”

Un peu de Virgile ensuite (lisez/relisez mes textes sur lui, car je prépare un livre J). Relisez absolument le chant VI de l’Enéide sur ebooksgratuits.com et lisez mon livre sur le paganisme au cinéma en vous assurant d’une chose : l’Enéide comme l’odyssée sont des livres de science-fiction ! Les anciens l’avaient compris, à commencer par mon bien-aimé plotinien Porphyre.

Dick again…

« Let me finish with this verse by our great poet Virgil, a good friend of the Sibyl, and you will know from it what lies ahead, for the Sibyl has said that although it will not apply to our time here in Rome, it will apply to those two thousand years from us, ahead in time, bringing them promise of relief:

Ensuite il cite notre églogue bien-aimée et trois mille fois commentée. Tiens, un peu de latin pour nous rappeler cette renaissance du monde ; et comme on n’est pas cruel on met la traduction en français :

[4,0] Ecloga quarta. [4,1] Muses de Sicile, élevons un peu nos chants. Les buissons ne plaisent pas à tous, non plus que les humbles bruyères. Si nous chantons les forêts, que les forêts soient dignes d’un consul. Il s’avance enfin, le dernier âge prédit par la Sibylle: [4,1] Sicelides Musae, paulo maiora canamus.

non omnis arbusta iuuant humilesque myricae;

si canimus siluas, siluae sint consule dignae.

Ultima Cumaei uenit iam carminis aetas;

[4,5] je vois éclore un grand ordre de siècles renaissants. Déjà la vierge Astrée revient sur la terre, et avec elle le règne de Saturne; déjà descend des cieux une nouvelle race de mortels. [4,5] magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,

iam noua progenies caelo demittitur alto.

tu modo nascenti puero, quo ferrea primum

desinet ac toto surget gens aurea mundo,

Un peu d’anglais maintenant. Car Dick va citer Virgile (comme moi pour expliquer Gladiateur un peu mieux que le vulgum pecus):

« I will set this in the strange English language which I learned to speak during my time in the future, before the Immortals and the Sibyl drew me back here, my work there at that time done:

« At last the Final Time announced by the Sibyl will arrive:

The procession of ages turns to its origin.

The Virgin returns and Saturn reigns as before;

A new race from heaven on high descends.

Goddess of Birth, smile on the new-born baby,

In whose time the Iron Prison will fall to ruin

And a golden race arises everywhere.

Apollo, the rightful king, is restored! »

La mission Apollo…

Ensuite Dick désigne la terre Illuminati de la sibylle :

“Alas, you my dear Roman friends will not live to see this. But far along the corridors of time, in the United States (I use here words foreign to you) evil will fall, and this little prophecy of Virgil, which the Sibyl inspired in him, will come true.”

Comment dit-on déjà sur cette origine païenne-luciférienne de l’illuminisme nord-américain ? Quod erat demonstrandum ?

Bibliographie

Amélineau – Les gnostiques (l’arbre dor)

Nicolas Bonnal – Ridley Scott, les mythologies de sa science-fiction ; Perceval et la reine (préface de Nicolas Richer)

Philip K. Dick – The eye of the sybil

Virgile – Quatrième bucolique

Ciremya – Les identités du capitaine Nemo