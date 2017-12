Éloge politiquement incorrect d’Arsène Macron !

Arsène Lupin-Macron ne cesse de me surprendre. On l’a vendu chez les antisystèmes comme un pion oligarchique au service des Illuminati, et voici qu’il nous propose une diplomatie libre et originale. Notre Arsène Lupin fait sienne la phrase de Léon Bloy « : « il est bon d’exaspérer les imbéciles et de rafraîchir l’imagination des bons chrétiens. » Alors que Hollande s’était déshonoré tous azimuts en déclarant la guerre à Trump et à Poutine, alors que l’andouille Sarkozy (un retardé mental, quand on y rétro-pense, vendu par les idiots utiles comme un hyper-président) invita Assad et Kadhafi à Paris avant de leur déclarer la guerre, Macron tourne le dos au politiquement correct de notre hexagone anguleux et il invite coup sur coup les deux bêtes immondes officielles. L’ordre moraliste en prend un coup, merci Macron.

On lit quelque part :

« En invitant Donald Trump au défilé du 14-Juillet, Emmanuel Macron n’a pas choisi la personnalité la plus consensuelle. Régulièrement sermonné par ses homologues à travers le monde, à commencer par le président français après son retrait de l’accord de Paris sur le climat, le président américain pourrait bien assister cette année sur les Champs-Élysées au défilé militaire de la fête nationale. »

On pourrait rappeler au journaliste que cette personnalité peu consensuelle est quand même le président des Etats-Unis, victime d’une répugnante cabale médiatique en Amérique (voyez Russie-CNN)…

« Donald Trump a été invité par Emmanuel Macron lors de leur rencontre à Bruxelles car le 14-Juillet marquera les célébrations de l’engagement des troupes américaines pour libérer la France », a justifié ce mercredi 28 juin le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, à l’issue du conseil des ministres.

« Il est important que le président américain puisse être là », a-t-il fait valoir, indiquant que Donald Trump n’avait pour l’heure pas confirmé sa venue. »

On se doute qu’un autre pion n’allait pas être content.

« Quelle que soit la réponse du magnat de l’immobilier, cette décision fait grincer des dents du côté des responsables politiques français, à commencer par La France insoumise. Le leader du mouvement et député des Bouches-du-Rhône Jean-Luc Mélenchon a « déploré » ce mercredi l’invitation.

« Monsieur Trump n’est pas le bienvenu à la fête du 14-Juillet, a-t-il lancé. La fête du 14-Juillet est celle de la liberté des Français. Monsieur Trump représente l’Otan et l’asservissement de notre nation à une coalition internationale dans laquelle elle ne joue aucun rôle ». « Monsieur Trump est un violent, il n’a rien à faire là », a-t-il poursuivi. »

Le terme de violent est ridicule, quand on se veut comme Mélenchon l’ami de la Russie qui flanque des roustes récurrentes à ses ennemis, ou quand on défend le modèle vénézuélien qui vient de fêter son quatre-vingtième mort dans les émeutes. Par ailleurs Trump n’aime pas l’obsolète Otan, alors autant en profiter non ?

Je ne sais pas ce que fera Emmanuel Macron sur le plan économique (est-ce possible dans ce pays d’ailleurs ?), mais j’approuve chaudement sa décision courtoise.

Nicolas Bonnal

