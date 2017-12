Comment vivent les londoniens (et sans Gustave Doré pour les dessiner)

Plus d’un quart des Londoniens vivent dans la pauvreté. Ce texte vient de nos vénérables amis trotskistes de Wsws.org.

Wsws.org

Par Alice Summers

9 novembre 2017

Plus d’un quart (27%) des résidents de London vivent dans la pauvreté, selon une étude réalisée par Trust for London, organisme de bienfaisance pour la lutte contre la pauvreté. La recherche a également montré que 37% des enfants de London vivent dans la pauvreté.

Bien que la proportion de Londoniens vivant dans la pauvreté – définie comme gagnant moins de 60% du revenu médian – ait légèrement diminué par rapport à 29% il y a six ans, en raison de l’augmentation de la population, le nombre total de Londoniens vivant dans la pauvreté est resté stable : 2,3 millions de personnes.

Alors que les chiffres varient à travers Londres, aucun des 32 arrondissements de la capitale n’a un taux de pauvreté inférieur à 15%, ni moins de 30 000 habitants environ qui vivent dans la pauvreté. « La pauvreté, l’inégalité et l’exclusion sociale sont un problème à l’échelle de la ville », indique le rapport, qui exige une « réponse sérieuse et concertée de chaque arrondissement ».

Bien que les taux d’emploi à Londres soient ostensiblement à leur plus haut niveau depuis 1992, plus de la moitié (58%) des Londoniens vivant dans la pauvreté vivent dans une famille au travail, soit un total de 1,3 million d’habitants. Cela représente une augmentation de 50% en une décennie et marque un changement dans la nature de la pauvreté, passant de familles sans travail dans des logements sociaux à la pauvreté au travail.

Comme le rapport le note, l’une des principales raisons de cette augmentation massive de la pauvreté au travail est la prévalence croissante des contrats précaires, du sous-emploi et des bas salaires. Selon Trust for London, les familles dont les adultes travaillent à temps partiel ou avec un travailleur indépendant ont des taux de pauvreté plus élevés que les autres adultes qui travaillent, soit 45% et 28% respectivement.

Le nombre de travailleurs indépendants au Royaume-Uni a explosé au cours de la dernière décennie, atteignant 4,7 millions en 2016, dont plus de la moitié sont mal payés. Les entreprises classent souvent les travailleurs qui sont, à toutes fins utiles, des travailleurs à temps plein ou à temps partiel en tant qu’indépendants, de sorte qu’ils peuvent éviter de payer des indemnités de maladie, des congés payés et des pensions.

Le bas salaire affecte également d’autres adultes qui travaillent ; un peu plus d’un salarié sur cinq (21%) à Londres est mal payé. Le salaire hebdomadaire à Londres a chuté au cours des 10 dernières années, avec une plus grande proportion de travailleurs gagnant moins de 200 livres par semaine en 2016 que 10 ans auparavant. En 2016, 13 pour cent (410 000) des travailleurs gagnaient moins de 200 livres par semaine, tandis que 20 pour cent (630 000) gagnaient moins de 400 livres (mais plus de 200 livres).

Le rapport a noté que depuis la crise financière, les salaires stagnent ou augmentent très lentement, malgré le fait que le coût de la vie augmente rapidement, notamment en termes de coûts de logement à Londres.

Les coûts de logement à Londres sont parmi les plus élevés au monde, avec des loyers moyens maintenant à £ 1 800 par mois selon le prêteur immobilier Landbay. Un seul adulte en situation de pauvreté gagne moins de 144 livres par semaine après déduction des impôts et des frais de logement, tandis que la famille moyenne de quatre personnes dispose de moins de 347 livres par semaine pour couvrir tous les autres frais de subsistance.

Les coûts du logement à Londres sont plus de deux fois supérieurs à la moyenne hors de la capitale, l’une des principales raisons pour lesquelles la pauvreté dans la plus grande ville du Royaume-Uni est plus élevée que dans le reste du pays, où le taux moyen de pauvreté est de 21%.

Les dépenses moyennes de logement ont plus que quadruplé au cours des 20 dernières années, tandis que les salaires n’ont augmenté que faiblement en comparaison. Les coûts du logement social ont augmenté encore plus rapidement que les coûts locatifs privés, les conseils locaux ayant augmenté les loyers de 30% au cours des cinq dernières années, contre une augmentation d’un cinquième dans le secteur privé.

Comme le suggère le rapport, la responsabilité principale de ces niveaux de pauvreté épouvantables incombe aux gouvernements travaillistes et conservateurs, qui ont tous deux effectué des coupures incessantes aux prestations de sécurité sociale au cours de la dernière décennie.

Les réductions des allocations de logement (allocation de logement pour le secteur locatif privé) et l’introduction de la «taxe de chambre» sur les maisons communales considérées comme sous-occupées ont rendu plus difficile pour les familles à faible revenu de vivre à Londres. Selon le rapport, « d’autres coupes pour venir à la sécurité sociale, telles que la réduction des allocations de travail au titre du crédit universel, ou limiter le soutien à seulement deux enfants, ne feront qu’exacerber ce problème », at-il poursuivi (…).

L’étude de Trust for London a également révélé les niveaux endémiques d’inégalité de richesse dans la capitale britannique (…).

La moitié de la richesse de Londres appartient à ses 10% les plus riches. Les 50 pour cent les plus pauvres ne possèdent que 5 pour cent, tandis que le cinquième inférieur des ménages à Londres ne possède que 0,1 pour cent.

L’inégalité de la richesse est beaucoup plus élevée que l’inégalité des revenus. Le revenu de quelqu’un qui vient d’entrer dans le top 10 des ménages à Londres était huit fois plus élevé que celui d’une personne qui comptait parmi les 10% les plus pauvres. D’un autre côté, la richesse d’une personne parmi les 10% les plus riches était 295 fois plus élevée que celle des 10% inférieurs. En 2010-2012, il était 160 fois plus élevé. »

C’est peut-être pour cela que cette ville est donnée en exemple par nos bien-aimés médias !