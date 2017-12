Nicolas Bonnal et Platon, avec un ajout de l’autre Nicolas et du grand Thucydide (sur l’hubris démocratique)…

http://reseauinternational.net/platon-nous-decrivait-il-y-a-25-siecles/

Et Platon a lu Thucydide (III, 82, 4-5), à propos de la guerre civile de Corcyre en 427 :

4 On changea jusqu’au sens usuel des mots par rapport aux actes, dans les justifications qu’on donnait. Une audace irréfléchie passa pour dévouement courageux à son parti, une prudence réservée pour lâcheté déguisée, la sagesse pour le masque de la couardise, l’intelligence en tout pour une inertie totale ; les impulsions précipitées furent comptées comme qualité virile, et les délibérations circonspectes comme un beau prétexte de dérobade. 5 Les mécontents obtenaient toujours la confiance, et leurs contradicteurs la défiance.