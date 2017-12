De notre abrutissement par les informations

L’effondrement intellectuel, moral et spirituel d’une nation est un travail méthodique et exaltant. De passage en France je découvre que le local hexagonal essentiellement s’imbibe de chaînes info. Il fut un temps où un responsable de TF1 se vantait de vendre (ce qui restait de) la cervelle de sa bonne vieille clientèle à la société Coca-Cola. Mais il disait aussi que sa télé-poubelle se basait sur deux piliers, l’information et le divertissement.

Cet heureux temps, dirait Jean Racine, n’est plus et on est face à divertissement et divertissement. On peut dire maintenant que la télé française, celle qui fit élire Sarkozy, Hollande ou bien Macron (impressionnant moment du débat Giscard-Mitterrand de 1981, revoyez-le pour méditer le temps écoulé et le pays mentalement remplacé) n’est plus très intéressé pour vous informer ; elle est là pour vous affoler (salmonellose, terrorisme, changement climatique, accidents de chemin de fer) puis pour vous bourrer (réveillon, bouffe, digestion, gastronomie). Ce gavage d’oie ne cesse jamais puisqu’il y a maintenant une dizaine de chaines info qui rivalisent de poupées Barbie et de présentateurs robots pour vous enfermer dans une matrice piteuse faite de peur panique, de carambouille humanitaire (Jésus-migrant), d’obésité médiatique et de manger-bouger.fr… Le conditionnement par le développement personnel (« vous êtes des gens formidables ! ») et la pensée positive auront aussi crétinisé prodigieusement une opinion publique qui, je le reconnais, fatiguait déjà Louis-Ferdinand Céline, Duhamel, Bernanos et quelques dizaines d’autres avant la Guerre. Mais comme dit cet ami algérien qui a résumé son siècle (pensez à la dette publique), « quand ils touchent le fond, ils creusent encore.»

En tant qu’antisystème je pensais même trouver, de passage en France et entouré, que dis-je, assiégé de gens continuellement hébétés par les chaines infos, dans les gares, dans les maisons, dans les bars et même dans les répondeurs téléphoniques (« le président Macron »… répété vingt-cinq fois par minute) une propagande insidieuse ; pas trop, parce que cela supposerait qu’on informe, or il n’en est plus question, comme je viens de l’écrire. On aura un type de propagande, de désinformation sur l’ex-chaîne intello Arte mais pour le reste… Arte d’ailleurs est devenue une ombre de chaîne culturelle, un simulacre intello (il est vrai qu’au pays de BHL…) et elle remplace la chaîne Odyssée qui aurait disparu. Voyages avec grand luxe en perspective et luxuriance hôtelière pour réchauffer les soirées en solo du retraité pas trop nécessiteux que choie le système (lisez Todd).

Dans les bistrots où j’ai dû me rendre pour m’occuper de mes envois un peu pour Happy Few (je le reconnais, car parler de Platon, Sénèque, de Gaulle en cet âge néo-néanderthalien…) je n’ai jamais entendu parler d’infos ; sauf une fois, par des bourgeois attablés, mécontents, qui trouvaient que l’écolo Hulot a décidément trop de bagnoles. Ce devait être leur parenthèse idéologique…

Céline a très bien identifié ces humains transgéniques d’origine américaine dans les meilleures pages du Voyage : « On aurait dit des grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s’ennuyer. »