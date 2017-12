Augustin Cochin et les phrases du jour

« La volonté générale, croit-on, serait celle du nombre. Il n’en est rien. Le mythe de la volonté active, réelle, de tous, s’imposant à chacun, n’a qu’une valeur de fiction légale, aucune, réelle. Ce qu’on entend par la volonté de tous, c’est celle de quelques-uns… »

« Désagréger la matière votante, isoler les individus, pour les rendre inorganiques – ce qui s’appelle liberté -, indifférents et homogènes – ce qui s’appelle égalité -, leur imposer néanmoins cette mutuelle adhérence qu’on nomme fraternité ; en un mot les réduire à un magma docile et périssable, tel est l’effet du machinisme. »

« Il n’est pas d’exemple dans l’histoire d’une plus profonde et plus complète dissolution sociale.

La libre-pensée a tué la société parce qu’elle avait tué la personne humaine. Dissociant l’homme et l’isolant de toute attache naturelle ou morale, elle l’a livré comme une épave au flot social.»