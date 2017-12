Baudrillard, Debord et le péril baroque et jésuitique

Baudrillard et les origines jésuites du monde postmoderne

Sur Bergoglio, les simulacres actuels de notre société gangrénée par la voracité du pouvoir, l’espionnage en réseau et le manque de foi en quoi que ce soit, Jean Baudrillard avait tout dit. Ses analyses rejoignent Debord sur l’origine baroque de nos déviations…

Baudrillard donc dans le livre de chevet de Néo dans Matrix (texte retraduit de l’anglais) :

Telle était l’approche des jésuites, qui fondaient leur politique sur la disparition virtuelle de Dieu et sur la manipulation mondaine et spectaculaire des consciences l’évanescence de Dieu dans l’épiphanie du pouvoir – la fin de la transcendance, qui ne sert plus d’alibi à une stratégie complètement libre d’influences et de signes. Derrière le baroque des images se cache l’éminence grise de la politique. Mais les simulacres ne sont pas seulement un jeu joué avec des signes; ils impliquent des rapports sociaux et le pouvoir social. Le stuc peut apparaître comme l’exhalation d’une science et d’une technologie en pleine ascension; elle est aussi liée au baroque qui, à son tour, est lié à l’entreprise de la Contre-Réforme et à l’hégémonie sur le monde politique et mental que les jésuites – les premiers à agir selon les conceptions modernes du pouvoir – tentent d’établir. Il y a une corrélation stricte entre l’obéissance mentale des jésuites («perinde ac cadaver») et l’ambition démiurgique d’exorciser la substance naturelle d’une chose pour en substituer une synthétique. Tout comme un homme soumettant sa volonté à son organisation, les choses acquièrent la fonctionnalité idéale de réunifier le monde dispersé (après la Réforme) sous l’égide d’une doctrine homogène, universaliser le monde sous un seul mot (de la Nouvelle Espagne au Japon: le Missions), constituent une élite politique de l’Etat, avec une stratégie identiquement centralisée: tels sont les objectifs des jésuites. Pour ce faire, vous devez créer des simulacres efficaces: l’appareil de l’organisation est un, mais aussi la magnificence cléricale et le théâtre (le grand théâtre des cardinaux et des éminences grises). Et la formation et l’éducation sont d’autres simulacres qui visaient, pour la première fois de manière systématique, à remodeler une nature idéale d’un enfant. Cette sauce architecturale du stuc et du baroque est un grand appareil du même genre…

Après ce stuc un peu de Debord :

Le baroque est l’art d’un monde qui a perdu son centre : le dernier ordre mythique reconnu par le moyen âge, dans le cosmos et le gouvernement terrestre — l’unité de la Chrétienté et le fantôme d’un Empire — est tombé. L’art du changement doit porter en lui le principe éphémère qu’il découvre dans le monde. Il a choisi, dit Eugenio d’Ors, « la vie contre l’éternité ». Le théâtre et la fête, la fête théâtrale, sont les moments dominants de la réalisation baroque, dans laquelle toute expression artistique particulière ne prend son sens que par sa référence au décor d’un lieu construit, à une construction qui doit être pour elle-même le centre d’unification ; et ce centre est le passage, qui est inscrit comme un équilibre menacé dans le désordre dynamique de tout.