Découvrez le grand génie poétique de mon frère Perrier fou du Québec…

Les hommes de bonne volonté se tiennent debout, bien campés dans l’humus de leur tendre enfance. Dans un monde où les lâches font la loi, sans vergogne, les braves fendent le bois avec force et courage. La sève de nos aïeux coule dans nos membres, la foi de nos mères irrigue notre marche et le soleil ardent guide la quête de tous les Graals que rien n’arrive à étancher. En ce temps du grand Solstice d’hiver, que le froid mordant des contrées boréales file de vive allure jusqu’à vous fidèles lecteurs afin de réveiller la VIE qui ne demande qu’à se répandre hors des vases brisés, dans sa pleine mesure et son équilibre fécond.

Par Patrice-Hans Perrier, un 27 décembre 2017



ADMIRABLE FRESQUE DE FRA LIPPO LIPPI

Et vous, les femmes, magnifiques compagnes de vie, complices de la Queste, amantes du verbe et créatrices de VIE, que serions-nous privés de votre chant et de vos danses gracieuses. Que les femmes et les hommes de bonne volonté unissent leur destinée afin de prolonger les très riches heures de nos CITÉS éternelles !

Que cette année 2018 irrigue vos attentes déçues, vos existences monotones !

Nous n’abdiqueront JAMAIS face aux manigances de la BÊTE … jamais nous ne renoncerons aux promesses faites par nos parents, au pain béni de la vie quotidienne et aux œuvres construites par nos ancêtres !

Nous refusons cette VIE VIRTUELLE, oxymore luciférien, qui nous est inoculée chaque jour d’avantage par les maîtres du discours ambiant!

Le Québec et ses nouveaux alliés de la grande confrérie boréale feront bouger les plaques tectoniques d’une réalité géopolitique qui est, plus que jamais, à géométrie variable. L’avenir se lève au Nord !

Et, à pleins poumons, nous crions nos désirs d’Aurores boréales !

Bon temps des fêtes à tous nos lecteurs !

La VITA è BELLA !