Portrait du boss du pape, Sutherland, mauvais génie mondialiste, BP, UE, Bilderbergs, Trilatérale, opus dei et compagnie…

Merci à Maurizio, maurizioblondet.org

Dans ses discours obsessionnels pro-immigration sans limites et son discours de Noël sombre, en colère pour la défense de la Soli à titre posthume jus, Bergoglio « semble être inspiré plus par Soros que par le Christ », a déclaré le philosophe Fusaro, accusant El Papa d’obtenir de plus en plus au service de la «mondialisation et du déracinement capitaliste». Comme me l’a rappelé un ami lecteur, « Francesco » a un inspirateur – ou un « prompteur » ou un « manager » – plus direct que Soros. Un personnage à qui El Papa a donné la présidence de la Commission Internationale Catholique des Migrations en février , et qui a fait conseiller à l’Administration du Patrimoine du Siège Apostolique (APSA). Un philanthrope humanitaire de l’abolition des frontières qui est aussi, comme vous le doutez, un banquier d’affaires. Et c’est aussi beaucoup, beaucoup plus.

J’introduis ici Peter Sutherland, président d’au moins 20 ans (plus) de la direction de Goldman Sachs, mais Bilderberg ultra-exécutif (se trouve dans « comité de pilotage , qui est dans la direction que le Groupe développe l’agenda politique et les objectifs à atteindre); Mère sioniste, ancien président de BP (British Petroleum) et en même temps Représentant spécial des Nations Unies pour les migrations, tous les postes qu’il n’a pas quittés lorsque « Francis » l’a couronné président de la Commission catholique des migrations.

http://www.wnd.com/2015/10/meet-the-popes-bilderberger-guru/

Mais c’est beaucoup plus, Sutherland. Il était commissaire européen à la concurrence lorsque Delors était président de la Commission; il a été directeur de l’OMC, l’Organisation mondiale du commerce, qui est la cour mondiale du commerce mondial sans frontières ni tarifs, qu’il a pratiquement créée pour lui-même. Il est à la tête du Forum mondial sur la migration et le développement , à partir duquel 160 pays prennent des directives sur la migration. Ainsi , le total est globaliste et absolue, avec les mains dans toutes les entités supranationales à la fois (ONU, OMC, UE, peut – être la plus grande éminence grise de la « mondialisation capitaliste et le déracinement » dans l’intérêt de la finance transnationale.

J’ai presque oublié: Sutherland est également président honoraire de la Commission trilatérale et directeur de la London School of Economics, ainsi que Chevalier de Malte et membre de l’Opus Dei. Rien ne manque aux positions de pouvoir.

« L’UE doit saper l’homogénéité nationale », pour Sutherland.

Ses idées:

« L’Union européenne doit faire de son mieux pour porter atteinte à l’uniformité de ses Etats membres », il dicta en Juin 2012. Il a parlé en tant que président du Forum mondial sur la migration devant la Chambre des Lords britannique sous-comité, qui enquêtait sur sull’aggravarsi soudaine des vagues migratoires.

La réponse essentielle au vieillissement des populations en Allemagne ou dans les pays d’Europe du Sud est «et j’hésite à le dire parce que le concept a été attaqué, le développement d’Etats multiculturels». Le problème, a-t-il expliqué, ce sont les populations, qui «cultivent encore le sentiment de leur homogénéité et de leur différence par rapport aux autres. Et c’est précisément cela que l’Union européenne, à mon avis, doit tout faire pour s’éroder « . Au nom de quoi? « De la prospérité future », il a répondu. « Les Etats-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande sont des sociétés de migrants et, par conséquent, ils s’adaptent plus facilement à ceux qui viennent d’un monde culturel différent. C’est une dynamique cruciale pour la croissance économique « .

Il a également dit, Sutherland, que « nous sommes passés des Etats qui choisissent les migrants, aux migrants qui choisissent les Etats », donc la capacité de l’UE à « concurrencer globalement » est en danger … mais d’un autre côté, elle a ordonné : l’UE doit cesser de sélectionner uniquement les migrants «hautement qualifiés» car «à la base de tout, les individus doivent avoir la liberté de choisir» où se déplacer.

(Ici, pour l’article de la BBC, l’ UE devrait «saper l’homogénéité nationale», a déclaré le chef des migrations de l’ONU – http://www.bbc.com/news/uk-politics-18519395