Corruption-système maximale. Lisez Nicolas Bonnal et n’achetez pas la merde la plus invraisemblable de l’année. Défèquent news…

Collusion Comment la Russie a fait élire Trump à la Maison-Blanche

Traduction (Anglais) : Laurent Barucq



De sa première visite à Moscou à l’invitation des autorités soviétiques en 1987 jusqu’à l’inculpation de son ancien directeur de campagne électorale, Paul Manafort, pour «complot contre les États-Unis» en octobre 2017, les liens de Donald Trump avec la Russie remontent à plus de trente ans.

Le journaliste Luke Harding révèle dans ce nouveau livre passionnant les nombreux contacts du magnat de l’immobilier avec des investisseurs russes condamnés pour blanchiment d’argent, détention de compte offshore, détournements de fonds et autres placements illicites quand ils ne furent pas purement et simplement convaincus d’espionnage. Alors que l’enquête sur les soupçons de collusion de l’actuel président des États-Unis conduite par le procureur spécial Robert Mueller a franchi un cap décisif, Luke Harding ajoute au célèbre dossier Steele des preuves accablantes sur les relations nouées par des membres de l’actuelle Administration avec des émissaires du Kremlin.

La Russie est-elle en train de remodeler l’ordre mondial avec la complicité du dirigeant le plus puissant de la planète? Voici qui devrait tous nous inquiéter au plus haut point.

Hors collection – Documents, témoignages et essais d’actualité

Paru le 17/11/2017

Genre : Documents