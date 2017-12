Imbroglio en pleine forme place saint pitre : lisez Socci via benoit-et-moi.fr

Cesare Baronio

opportuneimportune.blogspot.fr

26 décembre 2017

Ma traduction

* * *

Un lecteur me signale qu’hier, à l’occasion de la bénédiction urbi et orbi, la formule habituelle a été tronquée par Bergoglio, la rendant de fait inefficace. Évidemment, n’ayant pas la télévision et désirant être assis à table sans me nouer les tripes avec les discours populistes de [François], j’ai dû vérifier cette nouveauté en regardant la vidéo sur Internet. Et il valait mieux: je me suis épargné une colère supplémentaire le jour de Noël, après le meeting syndical de la Nuit Sainte (*).

Au-delà du fait que Bergoglio ne chante jamais rien, augmentant la misère de ce qu’il récite d’un ton plat et ennuyé, s’est ajoutée cette année une omission significative, parce qu’après les invocations ‘Sancti Apostoli‘ et ‘Precibus et meritis‘ et l’absolution ‘Indulgentiam‘, il a dit: ‘Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen‘.

La formule devait en revanche être ‘Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos, et maneat semper‘. A quoi le peuple aurait dû répondre Amen.

Et dire qu’il avait le pontifical ouvert, et le zélé Mgr Marini à ses côtés. Il suffisait de lire, juste ciel. Seulement lire. Et peut-être comprendre ce qu’il lisait. Il faut donc se demander si l’omission de la dernière partie de la Bénédiction a été délibérée.

L’aura-t-il fait exprès? Il est difficile de croire qu’il s’agissait d’un oubli, de surcroît ayant devant lui le texte en caractères majuscules. Même ma sœur, qui n’a pas d’ambitions sacerdotales, est capable de réciter par cœur les paroles qu’elle a entendues de tant de papes, en direct ou par la vieille radio dans la cuisine. Combien de fois, après avoir préparé un repas de Noël ou de Pâques est-ellevenue m’appeler: « Viens, il y a le Saint Père qui donne la Bénédiction ». Et avec nos parents d’abord, seuls ou avec quelques invités, nous entendions l’écho de cette mélodie sacrée et solennelle résonnant des maisons des voisins, suivie des acclamations des fidèles.

Imprimée dans la mémoire, comme un souvenir cher de l’Église de ma jeunesse, surtout quand Pie XII apparaissait à la loggia de la basilique, hiératique, avec cette prononciation limpides, ces « r » roulés, cette intonation parfaite. Et sur la place il y avait deux cent mille fidèles, pas les quatre chats d’aujourd’hui. Que de souvenirs.

Aujourd’hui, la radio est éteinte. En attendant que de ce balcon, on puisse entendre à nouveau la voix du Pape.