Bilan 2017 : le système tient encore debout

Le système tient encore debout…

C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Mauvaise parce que Wall Street et le fric virtuel américain continuent de dominer encore le monde et de comploter partout, parce que les gouvernements de salopards continuent d’insulter les pauvres et de harceler les précaires en encensant les richards, bonne parce que le système a reçu des claques qui le rendent de plus en plus inopérant sur le plan militaire, géostratégique, et même économique, tout en ne reposant que sur l’endettement d’un Etat-zombi.

L’extravagante et distraite présidence Trump a vite viré – comme prévu – à la trahison, le peu courageux promoteur immobilier (ou associé du diable) Donald préférant se faire bien voir de néocons, du Deep State et du pentagone que de prendre des risques. Puis Trump multiplie les provocations militaro-industrielles contre la Russie pour bien montrer qu’il a été élu par les russes, comme le répète jusqu’à l’écœurement une presse occidentale subventionnée et plus imbibée que jamais ; mais comme le montre Philippe Grasset chaque semaine le krach américain est là, réel, palpable, virtuel, spirituel, temporel, intellectuel. Il est même là jusqu’à l’éclat de rire ce krach américain. Le « closing of american mind » observé jadis par Allan Bloom donne toute sa mesure, sa démesure plutôt. Ce mélange d’idiotie et de chaos debout offre quelque chose de rassurant et d’amusant, dont nous devrions profiter comme d’une comédie de Leslie Nielsen ou de Peter Sellers. Pour moi la nouvelle de l’année est bien que la durée de vie du militaire pentagonal est supérieure à celle du citoyen US mal protégé par son obésité et sa sécu défaillante. Une armée comme ça, qui ne pense qu’à survivre et goberger aux frais de la princesse et de la dette la plus folle de l’histoire du monde, ne devrait plus nous donner trop de soucis…

Céline disait déjà :

« C’est drôle à présent c’est la mode d’accabler en tout les civils, c’est les puants, c’est les galeux, c’est eux les infects responsables, les lâches charognards de débâcle. »

Le krach européen est aussi là, avec l’Angleterre marginalisée, l’Italie submergée, la France euphorisée, l’Espagne divisée, l’Allemagne décapitée, la Pologne sanctionnée, la Hongrie menacée. Certes là aussi on fait semblant d’être vivant et le simulacre de totalitarisme soft bruxellois n’a pas fini de pervertir les équilibres de nos vieux pays et de menacer notre futur entre les invasions de miséreux délogés du sud par l’Otan, les guerres orientales et la précarité pour presque tous. Construite par une oligarchie de banquiers, d’hommes d’affaires et des technocrates apatrides et déshumanisés (prix Nobel d’entre eux, l’immonde Peter Sutherland, ami intime et conseiller de ce pape délirant), cette Europe déshumanisante n’offre toutefois pas la garantie d’une longue vie. Le rêve transhumain des couillons technologiques qui nous dirigent fera long feu.