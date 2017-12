Le lecteur cosmique et sa confession orthodoxe

Le christianisme est une révélation, il ne faut pas l’oublier, avant le Christ chacun a eu droit à sa part de grâce, à sa compréhension du monde mauvaise ou fausse, via diverses croyances vernaculaires, Dieu voulu qu’il choisit le peuple juif pour ensuite se révéler à l’humanité entière, humanité entre temps transfigurée et siégeant à la Droite du Père.

Dans cette histoire de la révélation chrétienne aux « gentils » (c’est-y-pas beau ça les gentils ?!), le Christ est venu accomplir et révéler, donner un sens à ce qui le précédait sur terre. Comme la trinité gauloise, préfigurant la Trinité, Mithra, voire même Prométhée éternellement percé en son flanc gauche après avoir illuminé l’humanité (quid du Christ transpercé dans Son flanc gauche ?!)

Il y a une relecture chrétienne à toutes nos mythologies du monde connu d’alors (je ne vais pas parler des autres, car je ne les connais pas et ne m’y suis pas intéressé).

Mais à partir des carolingiens et du nouvel empire d’occident on commence à voir poindre le fait inverse, c’est la bible et les Écritures qui doivent se conformer au récit imposé, on nous sort une pseudo primauté (inter pares nota bene) papale, la charge de Pierre qui se démarquerait des autres par la personne seule de Pierre (c’était Saint Lin qui était alors évêque de Rome lorsque Saint Pierre vint y trouver le martyr), pour faire passer la pilule on couvre ses arrières avec la fameuse FAUSSE donation de Constantin, comme si un empereur soit dit en passant pouvait valider ou non, la prééminence de Pierre sur celle de ses semblables ?!!! etc… Et on sacre un empereur alors qu’il y en avait un héritier du même Constantin par ailleurs sur lequel on a basé ses prétentions avec les faux témoignages qu’on connait. Vous vous y retrouvez toujours dans ce micmac

En somme l’église catholique passé cette période trouble fait tout pour faire coller le récit biblique la Parole de Dieu avec ses plans.

Plus tard on en vient avec Thomas d’Aquin qui fait coller Dieu et la loi avec la raison, si l’homme peut prouver que Dieu existe « et ben c’est que c’est vrai ma foué… » Non mais, on divinise la Lex de Rome, pas celle de l’église, mais héritage légiste de la Rome antique et païenne dont on redécouvrira peu après les auteurs et la philosophie pour la faire passer avant les Saint Pères du Désert etc… On couvrira les places et les parvis de statues païennes dont on va faire la collection (faisant fi du seul « Art » uniquement chrétien celui de l’icône)

On passe de la transcendance à l’immanence, César à prit ce qui revenait à Dieu, parce que ce dernier (toujours vivant et même Ressuscité) aurait besoin, d’un vicaire, d’un lieutenant pour diriger une Eglise dont le Christ est pourtant le Chef ?

Vous me suivez toujours ?

Dès lors l’église romaine n’est pas catholique au sens d’universelle, elle est mondiale, mondialiste, terrienne et en ce sens elle se rapproche très dangereusement de l’islam, avec son pape commandeur des croyants, sa loi mécanique, vous me ferez 4 pater et 3 ave, vous regardez le pape à la télé et on vous lave de vos péché (je n’exagère à peine), de toute façon J-P II a dit qu’il n’y avait pas d’enfer alors à quoi bon…