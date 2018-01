Comment Clément d’Alexandrie célèbre splendidement l’égalité de la femme et de l’homme

Comment Clément d’Alexandrie célèbre l’égalité de la femme et de l’homme

Telle commissaire européenne inculte avait accusé les religions dans leur ensemble de mal juger des femmes, la chrétienne y compris… On va lire Clément pour la remettre en place. Sur la place de la femme en islam Schuon ou Burckhardt ont d’ailleurs écrit des pages admirables. Quand on se limite au matérialisme pur et obtus, à la satisfaction du droit de l’homme consommateur, à ne rien savoir du passé que ce qui en a été rendu trivial (Nietzsche) et adapté aux temps prolétaires (Vlaicu Ionescu), on ne peut que donner une image médiocre, tronquée du monde, de l’homme – et de la femme…

Saint Clément donc :

« Le Verbe instruit également les hommes et les femmes.

Embrassons donc de plus en plus cette obéissance salutaire; livrons-nous tous entiers au Seigneur; attachons-nous fortement aux cordages du vaisseau de la foi, et soyons bien persuadés que les vertus qu’elle nous ordonne de suivre sont l’égal apanage de l’homme et de la femme. S’ils ont, en effet, un seul et même Dieu, ils ont aussi un seul et même Pédagogue, une seule et même Église. La modération, la tempérance, la pudeur sont des vertus communes aux deux sexes. Ils se nourrissent des mêmes aliments, ils s’unissent par le mariage ; la respiration, la vue, l’ouïe, l’intelligence, l’espérance, la disposition à écouter les commandements de Dieu, la charité, tout leur est commun.

Si l’homme et la femme ont le même genre de vie, ils ont également part aux mêmes grâces et au même salut. Ils sont aimés de Dieu avec le même amour, instruits avec les mêmes soins,

« Les enfants de ce siècle, nous dit le Seigneur, épousent des femmes, et les femmes des maris; c’est la seule différence qu’il y ait entre eux. Mais après la résurrection, cette différence n’existera plus dans le ciel. »

Les récompenses, destinées aux vertus qui font de la société chrétienne une sainte communauté, ne sont pas plus promises à l’homme qu’à la femme ; elles le sont à l’homme en général, et on peut dire qu’il n’y a aucune différence entre l’un et l’autre, si ce n’est celle qu’établit la concupiscence.

Aussi nous voyons que le mot générique d’homme comprend l’homme et la femme; c’est pour cela, je crois, que les Athéniens donnent le nom d’enfant aussi bien aux jeunes garçons qu’aux jeunes filles. »

Sources

